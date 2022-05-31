快訊

機場入境新政策！ 蘇貞昌：明起改為唾液篩檢 不用等待PCR

有愛就有希望：《愛在暹邏》泰國LGBT故事

最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

停車繳20元投百元鈔竟不找零 苦主哀怨認賠：這合法嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友繳停車費時發現不能找零，只能無奈認賠。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名網友繳停車費時發現不能找零，只能無奈認賠。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」

投錢之後才發現無法找零，只能鼻子摸摸自認倒楣嗎？一名網友在停車場繳納20元停車費，投入百元鈔之後，才發現機器不能找零，雖然收費機旁已寫著大字報提醒，但他仍疑惑：「這樣合法嗎？」

這名網友在臉書社團「爆怨公社發文寫道，他把車停在新北市瑞芳車站旁一個自助停車場，牽車時到繳費機繳納20元的停車費，投進1張百元鈔票後卻遲遲不見80元找零，他才赫然發現繳費機上方寫著大大的「請勿多繳停車費用，無法找零盡（敬）請見諒」。他不想為了80元浪費時間去跟業者吵，只好當作繳一次學費，但也想知道：「這種不找零，就算清楚標示，是合法的嗎？」因此把照片貼到社團討論。

部分網友認為的確是發文者自己看漏，只能認命，但更多人不認同這種規定，「不找零就改用悠遊卡，這樣感覺有點像詐騙」、「就是故意設計這樣，偶爾有人掉陷阱或沒零錢他就賺到」、「應該把上面不找零貼在投幣機前面」、「不找零錢旁邊應該放台兌換零錢的機器，這種就擺明吃豆腐啊」。也有人揭露這個停車場僅2個車位，「人家真要這樣賺一天也賺不了多少，應該是地主沒辦法常常來補零錢才這樣設計。」有人則指出不找零的告示貼錯位置，應貼在停車場的入口處，消費者才能判斷是否同意這樣的規定。

還有網友建議直接打電話到相關單位詢問，「請打1999投訴，不會麻煩，就敘述事情經過，他們會查辦、報告給你知道結果」、「消基會申訴下去業者就會找錢了」。

根據《TVBS新聞網》報導，消保官表示，民眾若認為業者單方面宣告「不找零」的規定「依消保法顯失公平」，可向行政院消保會申請調解，如果調解不成，就須上法院打官司，由法官裁奪。

停車場 爆怨公社

延伸閱讀

他想租大房「女友只願付3千房租」 傻眼曝：油錢停車費都我付

逛好市多沒搶到商品還得付停車費？ 他客訴才知虧大了

上合歡山違停連吃6張單 網嗆：罰單當停車費繳

彰化「霸王車」停車秀下限！　寧願省20元停車費換600元罰款

相關新聞

驚見居酒屋醬油蓋長滿「毛茸茸黴菌」 噁心畫面曝光逼出店家回應

疫情爆發以來，餐飲的安全衛生更加受到重視，近日卻有民眾在台中某居酒屋用餐時，驚見發霉的醬油罐和積滿污垢的茶壺，噁心照片在網上瘋傳，吸引1.6萬人按讚，將近4千則留言熱烈討論，最終逼得店家發文回應。

停車繳20元投百元鈔竟不找零 苦主哀怨認賠：這合法嗎？

投錢之後才發現無法找零，只能鼻子摸摸自認倒楣嗎？一名網友在停車場繳納20元停車費，投入百元鈔之後，才發現機器不能找零，雖然收費機旁已寫著大字報提醒，但他仍疑惑：「這樣合法嗎？」 這名網友在臉書社

年初交往生出8歲童？ 網友出征反被「PTT之父」怒起底

日前，有「PTT之父」稱號的杜奕瑾被名嘴寒冰指稱涉及親綠寫手林瑋豐PTT反串被抓包事件，提告妨害名譽卻敗訴。近日，一名PTT「L網友」也出征杜奕瑾是「綠色網軍」，反被他翻出舊發文嚴重矛盾。

誤以為買到便宜荔枝 他後悔：梗又粗又長都一起秤重了

荔枝的產季即將來臨，而產期剛開始的時候，價錢往往會比較高。一名女網友日前在網路發文，表示自己到菜市場買到便宜的荔枝，但事後才發現荔枝的梗又粗又長，才驚覺自己其實買貴了，而貼文底下也掀起討論。

聽見無助媽媽苦喊「救救孩子」 他發文嘆急診動作太慢卻遭醫護反嗆

全台確診人數逼近180萬人，醫療負擔不斷加重，近日一位高雄民眾就揭露在醫院急診前目睹的醫療慘況，並埋怨待診時間太長，使家屬無法及時得到救治，網上對此文意見兩極，累積1500多則留言熱烈討論。

端午免費領肉粽驚見石頭、瓶蓋排排站卡位 他看傻：知道誰是誰嗎？

端午假期將至，高雄市議員吳銘賜日前在服務處等地發送白米、沙拉油、肉粽等物資，限量5000份吸引民眾排隊領取，沒想到卻有人在發放前一天就使出「代排」招數，連石頭、寶特瓶蓋都搬出來卡位，讓吳銘賜也忍不住笑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。