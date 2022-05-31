停車繳20元投百元鈔竟不找零 苦主哀怨認賠：這合法嗎？

投錢之後才發現無法找零，只能鼻子摸摸自認倒楣嗎？一名網友在停車場繳納20元停車費，投入百元鈔之後，才發現機器不能找零，雖然收費機旁已寫著大字報提醒，但他仍疑惑：「這樣合法嗎？」

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文寫道，他把車停在新北市瑞芳車站旁一個自助停車場，牽車時到繳費機繳納20元的停車費，投進1張百元鈔票後卻遲遲不見80元找零，他才赫然發現繳費機上方寫著大大的「請勿多繳停車費用，無法找零盡（敬）請見諒」。他不想為了80元浪費時間去跟業者吵，只好當作繳一次學費，但也想知道：「這種不找零，就算清楚標示，是合法的嗎？」因此把照片貼到社團討論。

部分網友認為的確是發文者自己看漏，只能認命，但更多人不認同這種規定，「不找零就改用悠遊卡，這樣感覺有點像詐騙」、「就是故意設計這樣，偶爾有人掉陷阱或沒零錢他就賺到」、「應該把上面不找零貼在投幣機前面」、「不找零錢旁邊應該放台兌換零錢的機器，這種就擺明吃豆腐啊」。也有人揭露這個停車場僅2個車位，「人家真要這樣賺一天也賺不了多少，應該是地主沒辦法常常來補零錢才這樣設計。」有人則指出不找零的告示貼錯位置，應貼在停車場的入口處，消費者才能判斷是否同意這樣的規定。

還有網友建議直接打電話到相關單位詢問，「請打1999投訴，不會麻煩，就敘述事情經過，他們會查辦、報告給你知道結果」、「消基會申訴下去業者就會找錢了」。

根據《TVBS新聞網》報導，消保官表示，民眾若認為業者單方面宣告「不找零」的規定「依消保法顯失公平」，可向行政院消保會申請調解，如果調解不成，就須上法院打官司，由法官裁奪。