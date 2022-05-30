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年初交往生出8歲童？ 網友出征反被「PTT之父」怒起底

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT創站站長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
PTT創站站長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

日前，有「PTT之父」稱號的杜奕瑾被名嘴寒冰指稱涉及親綠寫手林瑋豐PTT反串被抓包事件，提告妨害名譽卻敗訴。近日，一名PTT「L網友」也出征杜奕瑾是「綠色網軍」，反被他翻出舊發文嚴重矛盾。

杜奕瑾今（30）日下午於臉書發文指出，先丟出三張截圖交代來龍去脈，「L網友」在PTT「波蘿日報被創世神點名內容農場」文章下留言嗆「智障的綠色網軍啊，每天在那邊出征別人」。於是杜調閱其舊文發現對方生活背景有矛盾，1月才說「我女朋友說今年過年可以去她家玩」，5月卻變成3個孩子的爸，「一家3個小孩（3、6、8歲）每個都燒到40度」，又自稱確診「老婆住院中重症」。

杜奕瑾點名「L網友」表示，「LxxExx你很有名唷，今天還忙著在批踢踢出征我」，因為近期開放協同行為分析方法開源，讓不少人很痛，但怒斥「你這帳號越是出征就越證明網軍打網軍議題。加害者偽裝受害者」。

網友紛紛笑說「糟糕，他外遇被抓包了」、「很多孩子都出生了，很多女友都走了」，但也有人猜測「如果女友是離婚有3個小孩就合理了」。

對此，「L網友」則發文「被創世神點名能幹嘛阿？」回應，「沒事在八卦版發廢文，跟陳述我自己之前家人的確診情形也要被出征嗎？」，更承認「好啦要說事實就是，我旁邊都是肥宅，十幾二十個肥宅圍繞一起工作，真是對不起那些我幻想中的妹仔，跟女業務」，甚至跪求「版主我自首可以輕判我嗎？」。

PTT 杜奕瑾

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