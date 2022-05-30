聽見無助媽媽苦喊「救救孩子」 他發文嘆急診動作太慢卻遭醫護反嗆

全台確診人數逼近180萬人，醫療負擔不斷加重，近日一位高雄民眾就揭露在醫院急診前目睹的醫療慘況，並埋怨待診時間太長，使家屬無法及時得到救治，網上對此文意見兩極，累積1500多則留言熱烈討論。

一名男子在臉書社團「爆料二公社」發文，描述他半夜在一家醫院急診室門外，聽到裡頭傳來一陣女子的哀嚎聲，只見一位母親懷裡抱著一個嬰兒哭喊道，「救救我的孩子，我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，原po指出，當時不到20人在排隊，卻遲遲不見醫護蹤影。

他接著闡述自身經歷，近日他在晚間帶著染疫的父母到高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診，所有流程耗時6個鐘頭，包含量血壓血氧、醫生電話問診、照X光、拿藥，直至凌晨1點多才從醫院離開。

原po對此十分不滿，他表示，當時戶外高溫30度，蚊子漫天飛舞，待診人數目測不超過20人，每個步驟卻得間隔1小時，「我向醫護反應為何等這麼久，她也面有難色說人員不足，要我們跟院方反應，可是現場的病人並不多呀，讓老人家徹夜等待，中間沒有任何人來招呼或關心他們身體狀況，這樣好嗎？」。

該網友指出急診室前等候人數稀少，卻要耗時6個小時。圖擷自 Facebook

有網友同情原po的遭遇，「以前聽到台灣醫療以及健保傲世全球的大內宣，原來是指這個是嗎？」、「我們政府還覺得很多小孩子走了是造謠」、「我帶我兒子去掛急診，現場也是一堆小孩家屬在咆哮」、「這個畫面我也親眼看過」。

不過此文也釣出許多醫護現身解釋，反批原po不清楚事情經過就妄加評斷，「待診人數不超過20，那重症、留觀、已看診的高級數患者多到跟山一樣你看到了嗎?」、「請問你知道急診照顧確診防護裝備不足嗎？他們一直處在高風險感染源中，卻被你說成這樣」、「在你抱怨的當下，可知穿著密不通風的防護衣的醫護人員可能正在急救另一位真正『重症瀕死」』的患者」、「很多醫護人員也確診隔離中，人力真的是不夠用」。