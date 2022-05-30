端午免費領肉粽驚見石頭、瓶蓋排排站卡位 他看傻：知道誰是誰嗎？

端午假期將至，高雄市議員吳銘賜日前在服務處等地發送白米、沙拉油、肉粽等物資，限量5000份吸引民眾排隊領取，沒想到卻有人在發放前一天就使出「代排」招數，連石頭、寶特瓶蓋都搬出來卡位，讓吳銘賜也忍不住笑虧「真的很懷疑你們隔天知道誰是誰嗎？」最後通報清潔隊移除現場卡位物品。

吳銘賜舉辦「111年19次五月節呷肉粽」愛心活動，本月28、29日分別在各服務處及附近宮廟發放白米3公斤一包、沙拉油一罐、關廟麵一份、肉粽一粒和痠痛貼布兩塊，不分老小民眾皆可排隊領取，限量5000份發完為止。

不過，活動前一晚就有想領取的民眾使用不起眼的小物品到場「卡位」，仔細看竟是名片、石頭、寶特瓶瓶蓋等物，在活動現場前整齊劃一排成兩排等待明天活動開始。

吳銘賜也分享這張詭異照片，透露每到愛心活動前一天，現場總會有這些排隊小石頭，「真的很懷疑你們隔天真的知道誰是誰嗎？」最後他也通報清潔隊移除，強調愛心活動發放物資僅限現場排隊民眾領取。