鄰居家車庫停兩台勞斯萊斯 網笑稱：是有第二件半價嗎

現在許多人的住家都配有車位，而在豪宅精華地段，車庫裡的車更是一台比一台還要貴。一名男網友在網路上發文，表示鄰居家停了兩台勞斯萊斯，讓他覺得相當驚人，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友近日在Dcard以「鄰居勞斯萊斯一次買兩台 真的不懂」為題發文，原PO表示日前回家時，看到鄰居家的車庫還呈現半開，裡面竟然停了兩台勞斯萊斯，讓原PO直呼「倒也不是說這兩台多貴，畢竟老款現值也沒那麼高了，但這種不是fun car的超豪華豪華車，真的很少買那麼多台，看到的時候我還是覺得很驚人」。

在貼文的最後，原PO也詢問網友，「大家選豪華車會選老賓利、勞斯萊斯，還是新雙B？」而原PO也率先表態，表示自己會選擇新車。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「你能跟他一起住在同個社區，你也不是什麼小人物啦」、「你跟他當鄰居，相信你們家的財力也不輸啦」、「你們大樓是豪宅那種嗎？一戶五千萬以上的，不然鄰居怎麼那麼有錢，這種車子感覺不太可能出現在一般大樓」、「說不定第二件半價，這樣比較便宜」、「滿兩件免運」。

另外，針對原PO的問題，不少網友也給出意見，「上了年紀的賓利和勞斯萊斯，要確定自己有屁股養才敢買」、「如果是想找一台優秀的交通工具，新雙B能滿足你所有需求，而勞斯萊斯是藝術品，且可以極高程度客製」。