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想休假偽造兩條線快篩試劑 友貼心提醒：先把紅筆收好

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的朋友因為不想上班，所以偽造顯示確診的快篩試劑。 圖／翻攝自Dcard
原PO的朋友因為不想上班，所以偽造顯示確診的快篩試劑。 圖／翻攝自Dcard

國內新冠肺炎疫情持續延燒，居家快篩試劑也日益普及，讓民眾可以在家自行檢測，隨時注意自身的健康狀況。一名女網友在網路上發文，分享朋友因為不想上班，所以偽造一個顯示兩條線的快篩試劑，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「會假假的嗎」為題發文，原PO表示朋友不想上班，因此絕望到用紅筆偽造出一個顯示兩條線的快篩試劑，還拍照詢問原PO看起來「會假假的嗎？」

原PO提醒朋友記得把紅筆收起來，否則就太過於明顯。在貼文的最後，原PO更無奈寫道，「到底什麼荒唐對話，要被他笑死，這樣搞到底會不會出事啊，誰來救救他」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「說實話第一眼很真，但線歪歪的」、「紅筆還擺在那邊，好好笑」、「我可以幫忙拍一個真實的」、「當他的職務代理人真倒霉，而且真的願意這樣詛咒自己？」、「跟確診的朋友拿不就好了」。

另外，也有網友提出嚴重性，「我公司有同事就是用假的快篩跟公司請假，結果被公司抓到現在被開除了」、「到時候短時間內真的中不就沒辦法再請了」。

快篩試劑 新冠肺炎 Dcard

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