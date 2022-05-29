快訊

基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問「酌收10％服務費」為何另外標示？ 意外揭殘忍真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問，為何有些餐廳要將服務費另外標示。示意圖／Ingimage
有網友詢問，為何有些餐廳要將服務費另外標示。示意圖／Ingimage

你上餐廳用餐時，是否發現一些店家需要酌收服務費呢？日前有網友疑惑，為何餐廳的服務費不直接加在料理的價格上，反而要特別分開寫，「這招到底哪個天才想出來的？」

原PO在PTT發文表示，餐廳在招牌上將料理價錢寫很大，卻在底下加註一小行「酌收10％服務費」，讓他疑惑為何要多此一舉，不直接在招牌寫著兩者相加的錢。

有網友說明這種文化源自於歐美國家，「英國吧，8％-12％都有，看餐廳等級，但不想給可以不給，可以要求取消」、「美國的服務員是真的要討你喜歡讓你給更多小費的，所以雜耍魔術記名字都有，而且都是一桌一個專責服務員，服務比較厲害的、討客人喜歡的就賺得更多」、「歐洲也有，是服務生結帳時問你的」。

但有人指出台灣的服務費不一定只給服務生，「歐美是給服務生，台灣都進老闆口袋」、「台灣抄別人責任制、服務費，只抄對老闆好的」、「藉機分擔稅收啊，營業稅、綜所稅、發票稅，你看服務業哪個有看績效分紅給獎金的？」、「老闆的服務費，變相漲價，吃相難看」、「重點是也不是服務生拿到，是老闆」。

PTT

延伸閱讀

不只文大仙境 鄭明典再曬夢幻景色「整座城市懸浮空中」

影片／驚嘆號螢幕無懸念啦！iPhone 14 Pro外型 泰國蘋果廣告1秒外洩

一周數位爆報／你中了除溼機5大NG行為？「仙氣紫」iPhone 14 Pro被嫌像這狀態

女無法接受友人看電影沒心得 網反擊：妳是老師嗎？

相關新聞

高鐵票根熱賣 黑暗用途曝光引網狂喊：國稅局出動

搭乘高鐵或火車時常會有使用完的票根，有許多人喜歡收藏，不過有一名網友發現網路上有人在販賣票根，發文後意外釣出超黑暗用途，網友看了喊「國稅局出動嚕」。

他問「酌收10％服務費」為何另外標示？ 意外揭殘忍真相

你上餐廳用餐時，是否發現一些店家告知需要酌收服務費呢？日前有網友疑惑，為何餐廳的服務費不直接加在料理的價格上，反而要特別分開寫，「這招到底哪個天才想出來的？」

女警值勤抓違規不經意曝「撩人」姿態 網暴動：拜託開我單

台中一名網友日前在外遇見2名正在架設機器的警員，其中一名女警意外擺出「撩人」姿勢，讓他趕緊拍下與網友們分享，照片曝光後引起全網暴動，留言直呼「快告訴我在哪，我想被開單！」 這名網友在臉書社團「爆

他曝外送時幫買袋子「2益處」 引同行大罵：慣壞顧客

近年來外送產業興起，越來越多人喜歡使用外送服務，相對的外送員與顧客之間的糾紛事件也層出不窮。日前一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，提及很多外送員都不願意給客人袋子，於是分享了自己送餐幫客人買袋子、結果中發票的故事，認為幫客人買個袋子益處良多，此文一出，引來許多外送同行抱持反對意見，認為這樣會慣壞客人。

媽媽裝消毒水帶出門 她「一噴超怪」知真相怒罵：有病喔

有網友近期在臉書分享朋友經歷，朋友向她抱怨稱，媽媽給了她一瓶消毒水，未料帶出門後，發現噴出來的液體根本沒有酒精，反而像水一樣，事後向媽媽詢問後，發現所謂的消毒水，竟然是符水，令她氣得大罵「有病喔」，而貼文一出後，立刻引起網友熱議，甚至還有人分享類似經驗。

藝人自爆「意外point」掀討論 網驚訝直呼：他居然沒近視

日前社群網站上掀起一波流行，許多人跟風分享「關於我可能讓你很意外的point」，而不少藝人也紛紛列出自己不為人知的小秘密。一名男網友發文詢問，在這些藝人的分享當中，有哪些是真的讓人很意外的，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。