他問「酌收10％服務費」為何另外標示？ 意外揭殘忍真相

你上餐廳用餐時，是否發現一些店家需要酌收服務費呢？日前有網友疑惑，為何餐廳的服務費不直接加在料理的價格上，反而要特別分開寫，「這招到底哪個天才想出來的？」

原PO在PTT發文表示，餐廳在招牌上將料理價錢寫很大，卻在底下加註一小行「酌收10％服務費」，讓他疑惑為何要多此一舉，不直接在招牌寫著兩者相加的錢。

有網友說明這種文化源自於歐美國家，「英國吧，8％-12％都有，看餐廳等級，但不想給可以不給，可以要求取消」、「美國的服務員是真的要討你喜歡讓你給更多小費的，所以雜耍魔術記名字都有，而且都是一桌一個專責服務員，服務比較厲害的、討客人喜歡的就賺得更多」、「歐洲也有，是服務生結帳時問你的」。

但有人指出台灣的服務費不一定只給服務生，「歐美是給服務生，台灣都進老闆口袋」、「台灣抄別人責任制、服務費，只抄對老闆好的」、「藉機分擔稅收啊，營業稅、綜所稅、發票稅，你看服務業哪個有看績效分紅給獎金的？」、「老闆的服務費，變相漲價，吃相難看」、「重點是也不是服務生拿到，是老闆」。