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女警值勤抓違規不經意曝「撩人」姿態 網暴動：拜託開我單

聯合新聞網／ 綜合報導
女警值勤太認真，不經意擺出「撩人」姿勢。 圖擷自爆廢公社二館
女警值勤太認真，不經意擺出「撩人」姿勢。 圖擷自爆廢公社二館

台中一名網友日前在外遇見2名正在架設機器的警員，其中一名女警意外擺出「撩人」姿勢，讓他趕緊拍下與網友們分享，照片曝光後引起全網暴動，留言直呼「快告訴我在哪，我想被開單！」

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO照，只見一輛印有「臺中市政府警察局、第五分局」警車停在路邊，一旁還有兩名員警正在架設機器，似乎在做取締違規事前作業。

不過，從拍攝者角度看去，綁著馬尾的女警低頭與同事交頭接耳，一手扶著腰間槍枝，整體姿態微蹲彎曲，彷彿正在熱舞中，恰巧擺出性感POSE，拍攝者看了忍不住笑問「這樣的姿勢，想被開單了嗎？」

吸睛照片引來網友朝聖，紛紛留言驚呼「這姿勢我給滿分」、「還以為是在護槍」、「想被開單，請告訴我在哪裡？」、「不可以色色！」、「撩人還是抓人？」、「這姿勢媲美專業麻豆了」、「我想犯罪」、「直接開單，罪名是『心被偷走』」。

女警值勤太認真，不經意擺出「撩人」姿勢。 圖擷自爆廢公社二館
女警值勤太認真，不經意擺出「撩人」姿勢。 圖擷自爆廢公社二館

爆廢公社 警察

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