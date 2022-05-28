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他曝外送時幫買袋子「2益處」 引同行大罵：慣壞顧客

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO秀出他幫客人買袋子反而中發票的截圖，認為幫買袋子其實可以兼顧衛生且可能中獎。圖擷自Facebook
原PO秀出他幫客人買袋子反而中發票的截圖，認為幫買袋子其實可以兼顧衛生且可能中獎。圖擷自Facebook

近年來外送產業興起，越來越多人喜歡使用外送服務，相對的外送員與顧客之間的糾紛事件也層出不窮。日前一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，提及很多外送員都不願意給客人袋子，於是分享了自己送餐幫客人買袋子、結果中發票的故事，認為幫客人買個袋子益處良多，此文一出，引來許多外送同行抱持反對意見，認為這樣會慣壞客人。

原PO表示，他在外送產業看到很多外送員不願給客人買袋子，他以自身的經驗分享「幫買袋子的好處」，「我跑Uber Eats，接單都會幫客人買袋子，除了商品提取與交付給客人方便之外，也可維持衛生」，此外他也因為買袋子意外中了兩張發票，「去年一次在麥當勞，買2元袋子中200元發票，第二次接到家樂福的單，也給客人商品買袋子裝，中500元雲端發票」，他表示幫客人買袋子的額外支出，其實會因為中發票而回本。

然而，眾多同行並不這麼認為，「這樣只會養壞客人！而且發票不是每個人都會中獎」、「買袋子不是應該的，你這樣只會造成一個惡性循環，因為你自以為的貼心，不見得每個客人都會感謝，還可能因為別的外送員沒買袋子，就會被說『啊之前外送員都會給阿，你怎麼沒給』」、「我以前都會想說1元幫忙買，後來看太多醜陋的嘴臉，1元我存起來還比送那些髒東西來的好」、「提供袋子又不是外送員的責任跟義務，你只是讓別的外送員被客人罵」。

Uber 外送員

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