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藝人自爆「意外point」掀討論 網驚訝直呼：他居然沒近視

聯合新聞網／ 綜合報導
品冠其實沒有近視，戴眼鏡是為了造型。 記者邱德祥／攝影
品冠其實沒有近視，戴眼鏡是為了造型。 記者邱德祥／攝影

日前社群網站上掀起一波流行，許多人跟風分享「關於我可能讓你很意外的point」，而不少藝人也紛紛列出自己不為人知的小秘密。一名男網友發文詢問，在這些藝人的分享當中，有哪些是真的讓人很意外的，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友近日在Dcard以「有哪些藝人的意外的point，讓人真的很意外？」為題發文。原PO表示，之前臉書瘋傳「關於我可能讓你很意外的point」，不少藝人紛紛列出自己的小秘密，像是李易爆料自己割雙眼皮、周湯豪差點成為Super Junior成員、品冠其實沒有近視，戴眼鏡單純就是造型。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛驚訝表示，「品冠沒有近視我真的太意外了」、「品冠沒有近視？」、「眼鏡竟然只是造型！？」、「品冠沒有近視真的讓我吃手手」、「我一直以為他近視1400度之類的，才要一直戴著眼鏡」、「他一臉近視臉超搭眼鏡的」。

另外，不少網友也分享令自己意外的點，「迷孩的金昇玟家裡曾經被直升機撞過」、「我覺得周湯豪說他有多重人格比較讓人意外欸」、「展榮展榮我看了有幾點真的滿意外的」、「展榮個人的也讓人很意外」。 

近視 Dcard 品冠 周湯豪

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