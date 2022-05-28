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做外送單遇奧客吃霸王餐 老闆娘機制「用這招」自保

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在出餐前都會先拍照，確保品項與訂單無誤。圖擷自Facebook
原PO在出餐前都會先拍照，確保品項與訂單無誤。圖擷自Facebook

近年來外送文化在台灣漸漸普及，再加上疫情席捲，許多人不敢在外用餐，利用外送平台解決三餐成為熱門的選擇。日前一名餐飲業老闆娘在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文抱怨，表示自己遇到一名奧客，明明按照訂單上的餐點製作，並完整交給外送人員，卻被反應「少一樣菜」，幸好原PO有拍照得以證明，也意外釣出許多同行分享類似的奧客狀況。

為了防止外送糾紛，原PO在做完訂單後都會拍一張餐點照自保，日前她製作完某份訂單後，收到外送平台的客服訊息表示顧客反應少了一樣鴨舌，但原PO回看餐點照片，明明鴨舌就跟冬瓜茶放在一起，氣得原PO附上餐點照片證明，怒批：「還想騙，不就好在我有拍照，不然就被你坑了（奧客）」。

此文一出，引來不少餐飲業者反應相同狀況，「我也是，調出監視器，平台才退我錢」、「跟一個滷味攤老闆閒聊過，她也說很多客人會騙缺這個、缺那個，但加熱滷味都包成一碗，不太可能是外送員偷吃，被退款太多次，害得她後來餐點製作完、要打包蓋蓋子之前都要先拍張照片記錄」、「曾經遇到客人點了兩塊雞排，一塊海苔、一塊椒鹽，都吃完了還客訴口味不對！客服也退款了，我申訴說怎麼可以依照客人訴說口味不對就退款的，而且還屍骨無存的」、「我也是這樣做完就拍照！防止吃霸王餐的」。

許多網友也大批這種貪小便宜的行徑，「有窮到需要這樣騙餐嗎？鄙視」、「一堆想吃白餐的」、「誇張！連吃鴨賞都不想付錢」、「真是奧客無誤，拍照就是確保自己的權益」、「現在的人，唉！道德良知不見了」、「奧客真的無極限，不要臉就足夠」

霸王餐 奧客 餐飲業

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