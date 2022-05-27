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早餐店吐司夾起司要「40元」 網傻眼嘆：至少加顆蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
吐司是早餐店常見的品項。示意圖/Ingimage
吐司是早餐店常見的品項。示意圖/Ingimage

現在物價上漲，許多民眾都很有感。網友在「爆廢公社公開版」貼出早餐照片，她提到早餐兩片吐司加一片起司居然要40元，不禁感嘆下次不會再去消費。

網友在早餐店買了兩片吐司夾一片起司，居然要40元。她提到：「這家早餐店之前也都有消費過，以前買確定有加蛋一樣40元，現在是沒有蛋一樣40元。」她認為其他間早餐店一樣的價錢至少還有一顆蛋，直說：「反正就不會再去消費，相對的店家也不要覺得生意為什麼變差，是因為被嚇跑了」。

許多網友留言表示，「貴鬆鬆，嚇到以後不敢吃了」、「外送平台也沒這麼貴，等等應該又有早餐店正義魔人來留言了。上一篇兩片吐司25元的就是這樣，我剛吃了外送平台的總匯蛋湯種吐司也才70元耶！」、「太貴了吧！還是換別家，至少要有蛋啊！這樣貴還不如自己買包吐司放冰箱，要吃時用烤箱，或微波加熱。」、「早餐價直逼雞腿便當」。

雖然有網友認為可能是忘了放蛋，「可能是店家弄錯了吧」、「只是忘記放煎蛋啦」，但原PO補充已跟店家確認過了餐點無誤。另外也有網友持不同意見，「這個吐司好像是厚版的，大家看清楚喔！現在吐司都漲價了」。

網友在早餐店買吐司夾起司要40元。圖擷自爆廢公社公開版
網友在早餐店買吐司夾起司要40元。圖擷自爆廢公社公開版

爆廢公社 早餐 漲價

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