戳不到底！快篩棉棒太短卡鼻子裡急求救 卻因這狀況滑出來

疫情持續嚴峻，繼口罩、酒精之後，快篩試劑成為今年民眾瘋搶的防疫物資，有民眾買了一盒實名制快篩回家後，打開卻發現裡面採檢的棉棒太短，伸進鼻孔後竟然拿不出來，讓他折騰了一番工夫後，卻因為鼻涕太多，棉棒自動滑出來，糗事讓不少人看了笑翻。

這位民眾在臉書「爆怨公社」發文分享自己的糗事，他說日前買了健保快篩，卻發現附的棉棒太短，短到整根進去鼻子裡也還沒到底，即使拿了鑷子、手電筒還是找不到，無奈之下只好抬著頭走遍住家附近的診所，結果不是醫生不在還沒開始看診，不然就是掛號已滿，讓他求救無門。

原PO苦笑地說，其中一間診所的櫃台看到他的情況還驚恐地說「蛤？整根進去了？」讓他覺得實在有夠丟臉。所幸中途因為鼻涕太多，棉棒就順勢地滑了出來，總算解決問題。原PO回憶會發生這樣的糗事，是因為之前去抽倒流鼻涕時有詢問醫生，對方說快篩要插得比他深才可以，因此原PO心血來潮將整根棉棒都塞進去，結果卻沒感覺，讓他苦笑地說「還沒抽鼻涕來得深」。

貼文一出笑翻不少人，「你是想驗新冠？還是想直通大腦驗智力？」、「測試準不準其實跟病毒量比較有關，戳越深不一定越準」、「捅鼻有風險，請詳閱公開說明書」、「你再搞笑點沒關係」、「其實不用插太深欸，我也沒有插到底，有進入然後旋轉那些就可以了，為什麼我確定呢？因為我就是這樣篩到陽性的」、「太強了，我棉花頭進去就已經流淚了」、「長沒用，重點是要準確」。

不過也有人認為這款快篩的棉棒真的有點短，「真的，我也想說是我鼻腔太深嗎？」、「是真的蠻短的，用一用還是亞培的好用」、「不夠，只有他牌的一半而已」、「實名制的棉棒比較短，真的不適合太深入」。

還有網友提醒插到棉棒上的刻度就好，「上面明明有刻度」、「它是居家型快篩，是篩鼻腔的，棒上有一個刻度，手持在刻度上，手碰到鼻子就到達鼻腔的位置了哦」、「不是有個記號？到那邊就好了，全塞進去你想挖腦漿還是什麼啦」、「明明就有記號，哪有要整根進去」。