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確診者康復後返工被歧視 同事每2分鐘拿酒精狂噴他
全台新冠肺炎疫情嚴峻，每日確診人數均破萬，有確診者恢復陰性後，回公司上班卻反被歧視，對面同事每隔兩分鐘就對他噴酒精，讓他傻眼直呼「要被歧視到何年何月？」
有網友在臉書社團「確診者有話要說」發文表示，他於13日確診，期間20日、23日快篩都是陰性，已經返回公司上班，然而坐在對面的同事卻每隔兩分鐘就對他噴酒精，接著再對自己全身噴酒精，讓他表示「唉，這日子沒法過了，可憐的確診康復者要被歧視到何年何月？為什麼還有人覺得陰性有病毒」。
其他網友紛紛留言「唉！確診不是病毒可怕，是心裡壓力可怕，人心可怕」、「最慘的是，哪天他確診了可能還會怪到你頭上」、「沒知識又不常滑手機的文盲嗎」、「把對方當成自動噴霧機囉」、「只有確診者才懂」、「不用替她的無知為難自己，那是她的問題不是妳的」。
不少網友鼓勵他並留言「他噴自己我倒覺得沒什麼，但是拿酒精噴你，太ooxx了」、「很不認同這樣的同事，太沒禮貌了，根本是歧視！越怕感染越會被感染」、「沒同理心，別往心裡去」、「加油，沒人願意確診，平常心」。
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