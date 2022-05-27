台灣旅行團入境日本免隔離 網悲曝2現況：恐年底才能去

日本宣布6月10日起開放外國觀光團入境，台灣人入境日本可免篩檢及隔離，不過PTT網友認為，是否能出國重點還是在台灣入境鬆綁時間點，加上近期確診數仍高及醫療緊繃，恐怕還得等到年底或明年才可能鬆綁禁令。

有網友在PTT討論日本6月10日起開放外國觀光團入境一事，他表示，「大家應該準備好了吧」，不過仍要視台灣疫情發展狀況，日本才會決議是否連帶開放自由行旅客。

不少網友認為關鍵在台灣入境鬆綁時間點，「現在開放壓力來到台灣這邊了」、「現在回來要關七天，真的有人會跟這種盤子團？」、「台灣確診那麼高、醫療緊繃的情況下還有得等」。

還有網友認為自由行鬆綁比較關鍵，「七月日本就開放自由行了啦」、「自由行秋天開放差不多」、「大概9月，自由行不會那麼快啦，光團客就夠他們賺的了」、「我覺得自由行可能要到11、12月或明年才會鬆綁」。

其他網友也留言「我家人的共識是只要回來不用隔離七天，團客也能接受」、「很多大學生適合去啊，反正放暑假，回來隔離沒差吧」、「重點是回來還要隔離吧，只能再等等了」。

日本政府宣布自6月10日起放寬邊境檢疫管制措施，台灣觀光團入境免篩檢隔離，但觀光局旅行社組團禁令仍未鬆綁，即使日本方面邊境鬆綁，還是得看中央疫情指揮中心何時決定鬆綁台灣邊境管制。