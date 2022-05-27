快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣旅行團入境日本免隔離 網悲曝2現況：恐年底才能去

聯合新聞網／ 綜合報導
日本將從6月10日起開放部分外國旅行團遊客入境，逐步解除已經實施兩年的防疫入境觀光禁令。美聯社
日本將從6月10日起開放部分外國旅行團遊客入境，逐步解除已經實施兩年的防疫入境觀光禁令。美聯社

日本宣布6月10日起開放外國觀光團入境，台灣人入境日本可免篩檢及隔離，不過PTT網友認為，是否能出國重點還是在台灣入境鬆綁時間點，加上近期確診數仍高及醫療緊繃，恐怕還得等到年底或明年才可能鬆綁禁令。

有網友在PTT討論日本6月10日起開放外國觀光團入境一事，他表示，「大家應該準備好了吧」，不過仍要視台灣疫情發展狀況，日本才會決議是否連帶開放自由行旅客。

不少網友認為關鍵在台灣入境鬆綁時間點，「現在開放壓力來到台灣這邊了」、「現在回來要關七天，真的有人會跟這種盤子團？」、「台灣確診那麼高、醫療緊繃的情況下還有得等」。

還有網友認為自由行鬆綁比較關鍵，「七月日本就開放自由行了啦」、「自由行秋天開放差不多」、「大概9月，自由行不會那麼快啦，光團客就夠他們賺的了」、「我覺得自由行可能要到11、12月或明年才會鬆綁」。

其他網友也留言「我家人的共識是只要回來不用隔離七天，團客也能接受」、「很多大學生適合去啊，反正放暑假，回來隔離沒差吧」、「重點是回來還要隔離吧，只能再等等了」。

日本政府宣布自6月10日起放寬邊境檢疫管制措施，台灣觀光團入境免篩檢隔離，但觀光局旅行社組團禁令仍未鬆綁，即使日本方面邊境鬆綁，還是得看中央疫情指揮中心何時決定鬆綁台灣邊境管制。

自由行 日本 PTT 隔離 疫情

延伸閱讀

虎航「798機票」開賣第二天默默放票 網回報：今天好買多了

她收IKEA解謎折扣邀請函 結局揭曉網甜喊：也太用心

軍公教社區突有「投資客」進場 網揭優缺點：豪宅很怕這種

他怨旅伴常待飯店休息「浪費時間」 網反抨擊：事後意見很多

相關新聞

台灣旅行團入境日本免隔離 網悲曝2現況：恐年底才能去

日本宣布6月10日起開放外國觀光團入境，台灣人入境日本可免篩檢及隔離，不過PTT網友認為，是否能出國重點還是在台灣入境鬆綁時間點，加上近期確診數仍高及醫療緊繃，恐怕還得等到年底或明年才可能鬆綁禁令。

女同學「運動影片」遭上傳萬人社團意淫 網氣炸狂轟「噁爆」

最近多校採遠距教學，網友發現許多女學生應老師要求拍攝運動影片上傳YouTube，卻被轉載到萬人社團遭眾人意淫，更有人在YouTube留言處打猥褻字眼，讓許多女同學趕緊將影片鎖起來。

她好心幫撥粉塵驚覺是「玻璃纖維」 網曝解法不再搔癢難耐

玻璃纖維應用在生活各處，例如紡織品、防水材料等，卻可能對人體產生危害。日前網友在「爆怨公社」發文提到，日前她和水電師傅出門工作，看見師傅身上有粉塵，好心幫忙拍掉才發現那是玻璃纖維，讓她手臂奇癢無比。

他怨旅伴常待飯店休息「浪費時間」 網反抨擊：事後意見很多

「完全是在浪費時間」，日前有網友抱怨，他與另2位朋友一同出遊，但他們不但晚上7點就早早回飯店休息，隔日也是待到11點退房才出門，讓他直呼「以後約我，再也不和他們出去了」。

鄰居樓梯間設鞋櫃牆阻出入 他控相關單位踢2年皮球：出人命才重視？

日前有家住桃園的網友指控，社區內某住戶在唯一的樓梯間自行建置共8層的鞋櫃，嚴重影響他人出入，然而2年間，不論求助社區總幹事、里長，甚至是市政府，各單位都互踢皮球。原PO看著增加的鞋櫃，只覺氣憤及無奈，「請問難道真的要等到哪一天出人命了，才會有人重視這個問題嗎？」

前員工親揭火鍋店噁心內幕 勸網友菜盤統統丟進去煮

熱氣騰騰的火鍋是許多人聚餐的首選，不過近日一名火鍋店前員工卻在網上揭露，她曾打工的火鍋店都把食材「重複利用」，讓她忍不住發文呼籲網友們不要剩下任何食材，此文引來許多網友驚呼實在太噁，以後不敢再吃火鍋了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。