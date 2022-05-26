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鄰居樓梯間設鞋櫃牆阻出入 他控相關單位踢2年皮球：出人命才重視？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指控，鄰居在樓梯間加蓋鞋櫃牆，嚴重影響他人出入，但相關單位卻都消極處理。圖擷自Facebook
網友指控，鄰居在樓梯間加蓋鞋櫃牆，嚴重影響他人出入，但相關單位卻都消極處理。圖擷自Facebook

日前有家住桃園的網友指控，社區內某住戶在唯一的樓梯間自行建置共8層的鞋櫃，嚴重影響他人出入，然而2年間，不論求助社區總幹事、里長，甚至是市政府，各單位都互踢皮球。原PO看著增加的鞋櫃，只覺氣憤及無奈，「請問難道真的要等到哪一天出人命了，才會有人重視這個問題嗎？」

住在桃園的原PO在「爆料公社發文描述，起初社區大樓某住戶在門外樓梯間設置鞋櫃，他就已向政府申訴，結果對方僅告知有發公文給總幹事，詢問里長也只得到「社區屬於自治管理」的回覆。但社區總幹事在這2年間一直換人，「現在這個總幹事最是消極，態度惡劣，並沒有要處理的意思」。

原PO接著表示，現任總幹事領了大家的管理費，卻一直以此非份內事為由，僅在電梯張貼公告了事，而政府也多有失職，不請人來勸導或開罰，期間鞋櫃非但沒有撤除，反倒增高。即使在發文的隔天鄰居便拆除鞋櫃，但仍堆放7雙鞋於樓梯間，讓原PO再度發聲：「樓梯間是逃生通道，不是你家鞋櫃」。

對此，義憤填膺的網友紛紛獻出奇策，「生雞蛋打5顆，加點水打散，每個洞倒一點，以後就不會放了」、「按一下火災警報，看看整棟大樓的反應如何」、「鞋子裡面每個倒糖水，不用半天就會移走，如被質問，就說我只是幫忙澆水，我不知道這是鞋子，不然為何放外面」。

也有內行人砲轟，並提供具體建議，「工務局，打1999馬上辦」、「每年消防安檢會來定檢，這樣也能給過？還是根本沒來查？（記得龍安街靠近RCA有消防局中路分隊，打去叫他們排檢）」、「工務局和消防局都是有關機關」。

爆料公社 安檢 火災

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