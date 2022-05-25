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旅館乾不乾淨從哪觀察？ 網曝關鍵：放水下去就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
可以從很多細節觀察旅館的乾淨與否。 示意圖／ingimage
可以從很多細節觀察旅館的乾淨與否。 示意圖／ingimage

不論是出遊或出差，旅館的選擇都至關重要。日前一名男網友發文詢問，究竟旅館的乾淨與否，可以從哪些地方觀察，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友近日在Dcard以「旅館乾不乾淨從什麼地方看」為題發文。原PO表示，自己上次去旅館休息，和女友在討論這個問題，個人覺得可以從浴室的水杯、浴缸、以及燒開水用的熱水壺。其中原PO認為浴缸是最明顯的，因為只要放水下去，看有沒有漂浮物就知道了。

另外，原PO的女友則認為是床組，因為曾經遇過床組上有髒東西，或是床上有頭髮，讓她質疑到底退房後有沒有確實更換過。在貼文的最後，原PO詢問網友，「一間旅館乾不乾淨從哪些地方看的出來」，而原PO也指出，他覺得看大廳不準，因為現在很多旅館的大廳都弄得相當不錯。

貼文底下吸引許多回應，許多網友紛紛表示，「床單、浴室抽屜和角落」、「床單跟枕頭下面」、「我會看水杯、浴缸或是浴室洗手台的邊邊角角和放備品的抽屜」、「浴室先用水沖地板，沖出超多頭髮跟體毛」。

除此之外，也有網友開玩笑表示，「進房前別敲門，刷卡感應之後，突然把門打開衝進去大喊幾聲，如果有看到黑影白影閃過，就代表不乾淨被你嚇跑了，這招叫先發制鬼」、「進門前先敲門，有回敲的聲音表示不乾淨」、「半夜關燈對著鏡子大喊出來吧我不怕，沒人回應的話代表乾淨」。

浴室 Dcard

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