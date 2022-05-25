宜蘭女到好市多爽買找嘸車鑰匙 員工暖舉2萬人狂讚：要記嘉獎

美式賣場好市多商品種類多，加上又常有優惠活動，讓顧客滿意到一去再去。近日有一名宜蘭女子到汐止好市多購物，沒想到買了滿滿一車準備回家時，發現車鑰匙竟然不見了，心急如焚的她不斷地找都找不到，也已經過了營業時間，沒想到店員的舉動，讓她感到超暖心，更是讓2萬多網友大讚不已。

一名家住宜蘭的女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她表示23日到汐止好市多消費，開開心心的買了一整車後準備去停車場開車時，發現車鑰匙不知道掉到哪邊了，找了整個可能掉過的地方都沒有，只好趕快求救宜蘭的朋友拿備用鑰匙來，這時候好市多已經是關店時間了。

結果員工此時沒有先離開，反而是加班陪原po等到親友來，大概是晚上快11點的時間，拿到鑰匙要把東西放上車子的時候，副店長還怕生食不新鮮，幫她們把部分換成新的，更表示完售的可以下次換上，原po認為「真的是非常不好意思加上超級感動」。

貼文一出馬上引起熱議，至今已經破2萬次按讚數，網友紛紛回應，「這要記嘉獎一下」、「這種貼心服務，真的一輩子忘不了」、「好甘心啊！光一起等到11點就很感心，還把食品也換了」、「社會需要這種正能量」、「汐止店不意外，服務一直很棒」、「costco的服務本來就讓人沒話說的，所有人員都很有耐心」。

原po最後也補充，鑰匙最後沒有找到，清潔人員打掃完一輪後也沒有，在換食物的過程中其實良心有點過意不去，但副店長還是堅持怕她們會拉肚子，所以換新鮮的給她們，「心情在很差的情況下遇到天使，真的是安慰很多」。