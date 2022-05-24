除濕機這樣用超母湯！注意「1不2要」原則防祝融上門

台灣進入梅雨季，隨著鋒面逐漸接近，各地降雨機率增加，氣象局更示意周六前是「梅雨旺盛期」，讓不少家庭搬出除濕機備戰。為避免民眾錯誤使用機器導致短路起火風險，台電電力粉絲團特別整理「1不2要」提醒大家。

梅雨季連日大雨可能造成家中濕氣重，需要將除濕機移至不同房間除濕，「台電電力粉絲團」23日以圖文提醒，在移動時千萬注意幾點事項，以免發生危險。

台電粉專表示，不管是在拔插頭，或移動除濕機時，要注意「不可直接拉扯電線」，因為拉電線可能會讓裡面的銅線斷裂，容易造成短路起火。其次，在移動除濕機前，也要記得「把水箱的水倒掉」，並「收納電源線避免過度彎折」，並正確利用機身把手來搬移機器才安全。

新北市消防局也曾呼籲民眾注意自家除濕機是否機型老舊，或為召回機種，除可上經濟部標準檢驗局網站查詢外，也應定期檢修。此外，除濕機為電功率較大產品，應使用獨立插座，若長時間離開，應妥善關閉電源並拔掉插頭，使用時也需注意不可將衣物覆蓋或吊掛於出風口附近。