快訊

立法院99票同意 李鴻鈞出任監察院副院長

台中知名早餐店女老闆確診居隔竟在場 兒子出面曝原因

六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「滿腔熱血變一坨屎」 護理師高喊離職：終於可以上廁所

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。疫情讓醫護人員工作量暴增，撐不下去的人只能選擇離職救自己。 記者劉學聖／攝影
示意圖。疫情讓醫護人員工作量暴增，撐不下去的人只能選擇離職救自己。 記者劉學聖／攝影

新冠肺炎疫情爆發至今已2年多，身處抗疫第一線的醫護，多數是咬牙硬撐、燃燒自己，但也有人選擇離職。一名護理師就感嘆「護理真的是吃得苦中苦，方為人下人」，不僅滿腔熱血已被磨光，主管的話也讓人心寒，因此決定離職，高呼「終於可以上廁所了」。

一名護理師在網路論壇「Dcard發文宣告自己重獲自由，「感恩政府政策，原本只是想想要離職，現在終於有動力提離職了。」她透露之前的工作時間是「早上7點上班晚上8點回家」，也因為工作中不方便上廁所，讓她憋尿憋出問題，離職後終於不用擔心泌尿道感染三度復發。

她在文中也提到待遇是「萬年不漲的爛薪水」，雖然月領7萬看似不低，卻是5年來靠著輪三班加上專業證照加給、年資加給、特殊病房加給、夜班津貼、專業進階津貼等等才累積到的，「沒有這些，我學妹們剛來也才36k左右」。而此待遇還必須冒著可能被感染的風險。

「更開心的是什麼該死的護病比，都跟我沒關係了，比起病人，我們護理師都要準備被超渡了。」發文者表示，由於護理人力不足，不上班沒人顧病人，有時下班後還要處理進階報告和評鑑，自然也沒精力抗議遊行。因此她語重心長的說，「告誡所有未來要進護理界的學妹們，護理真的是吃得苦中苦，方為人下人」，無奈的傾訴心情，「多年的滿腔熱血，第一線努力，最後的最後原來只是一坨屎」、「主管的話永遠讓人寒心」，並認清「護理確實很廉價，你不做，還有人願意，因為我們太好取代了，多的是新人和新的肝」。

她強調離職不是一時興起，而是「長久下來的小事積少成多」，「與其繼續讓自己在痛苦中一直撐，還不如離開醫院體系，去其他地方重新開始」。

這篇文章引起廣大回應，許多網友都支持她的決定，「很替你開心你離職了，目前醫護的環境真的太壓抑了」、「台灣沒崩潰真的靠醫護瘋狂輪班」、「職場環境不友善不用勉強待下去」、「最近這1、2年的苦真的不是其他人可以想像」、「完全支持！出現covid之前醫護體系的職場就不是很健康了，現在更雷，要錢沒有要人也沒有」。

還有其他離職醫護分享自己的改變，「離職真的外面世界很棒，週休二日，準時上下班，下班還可以逛逛街跟朋友聚餐，一個月也有個4萬開開心心」、「離職後身體各種毛病都好很多了」。但也有小學妹表達不安，「好多離職的學長姐，反觀3個月後要入職的我…希望我能撐下去。」

醫護人員 Dcard

延伸閱讀

醫院公告嚴禁共餐聚餐 引醫護公憤：乾脆叫我們裝鼻胃管進食

「靠北護理師」粉團貼4梗圖 哀怨CDC唯一解法：犧牲前線你我

被疫情剝奪的2年...犧牲是被視為理所當然 護理師淚訴：誰為我們感到惋惜？

需翻身換尿布病人大增 台大護理師痛批1：9照顧不可能

相關新聞

「滿腔熱血變一坨屎」 護理師高喊離職：終於可以上廁所

新冠肺炎疫情爆發至今已2年多，身處抗疫第一線的醫護，多數是咬牙硬撐、燃燒自己，但也有人選擇離職。一名護理師就感嘆「護理真的是吃得苦中苦，方為人下人」，不僅滿腔熱血已被磨光，主管的話也讓人心寒，因此決定

鰻魚丼飯一吃竟見「螺絲」 網喊：一定是螺絲鬆了

外食族在餐廳用餐，或是點外送在家享用時，最怕吃進去的食物不乾淨，日前一名網友表示，他用外送點了鰻魚丼飯，沒想到才剛吃一口，就發現裡面有「螺絲」，讓他擔心「如果飯跟金屬一起烹煮，會不會釋放毒素？」事後店家致歉並有誠意解決，讓原PO指出「如果是小朋友吃到，問題就不得了」。

他見貨車違規左右狂鑽 怒酸：難怪貨物很快就到

開車最怕遇到三寶駕駛，從內側突然超車變換車道或是違規左轉，都讓人看了直搖頭，日前一名網友分享行車影片，只見一台貨車不停在馬路上鑽來鑽去，一下從左側逆向車道切入，一下從右側路肩超車，讓後面的駕駛看了十分傻眼，網友看了也直呼「太危險了！」

騎士停紅燈突現8警車「護駕」 2.4萬人笑瘋：總統級別待遇

一名男網友分享某日撞見的奇景，一台機車正在某路口停等紅綠燈，未料機車騎士竟突然被將近10台警用機車包圍，讓他看了瘋狂噴笑。照片曝光後也吸引上萬名網友朝聖，紛紛留言笑稱「這是總統級別待遇！」 這位

便當店一口氣連漲兩波 網怒嗆「經濟20年最好」：年年漲變月月漲

物價到底漲多兇？一名網友在PTT發文分享兩張菜單，這兩張菜單同屬一家便當店，但仔細看可以發現這兩張菜單的價格適用日期分別是5月9日和6月6日，原PO表示這家店在5月9日貼公告宣布漲價，沒想到不到一個月

速食店「尷尬潛規則」曝光 民眾心酸：虧我那麼認真配合

速食連鎖店麥當勞受到許多民眾歡迎，不過有一名網友最近表示，他發現麥當勞的一般垃圾與資源回收的垃圾桶是同一個，讓他十分震驚，「我分類的意義是什麼？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。