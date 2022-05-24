「滿腔熱血變一坨屎」 護理師高喊離職：終於可以上廁所

新冠肺炎疫情爆發至今已2年多，身處抗疫第一線的醫護，多數是咬牙硬撐、燃燒自己，但也有人選擇離職。一名護理師就感嘆「護理真的是吃得苦中苦，方為人下人」，不僅滿腔熱血已被磨光，主管的話也讓人心寒，因此決定離職，高呼「終於可以上廁所了」。

一名護理師在網路論壇「Dcard」發文宣告自己重獲自由，「感恩政府政策，原本只是想想要離職，現在終於有動力提離職了。」她透露之前的工作時間是「早上7點上班晚上8點回家」，也因為工作中不方便上廁所，讓她憋尿憋出問題，離職後終於不用擔心泌尿道感染三度復發。

她在文中也提到待遇是「萬年不漲的爛薪水」，雖然月領7萬看似不低，卻是5年來靠著輪三班加上專業證照加給、年資加給、特殊病房加給、夜班津貼、專業進階津貼等等才累積到的，「沒有這些，我學妹們剛來也才36k左右」。而此待遇還必須冒著可能被感染的風險。

「更開心的是什麼該死的護病比，都跟我沒關係了，比起病人，我們護理師都要準備被超渡了。」發文者表示，由於護理人力不足，不上班沒人顧病人，有時下班後還要處理進階報告和評鑑，自然也沒精力抗議遊行。因此她語重心長的說，「告誡所有未來要進護理界的學妹們，護理真的是吃得苦中苦，方為人下人」，無奈的傾訴心情，「多年的滿腔熱血，第一線努力，最後的最後原來只是一坨屎」、「主管的話永遠讓人寒心」，並認清「護理確實很廉價，你不做，還有人願意，因為我們太好取代了，多的是新人和新的肝」。

她強調離職不是一時興起，而是「長久下來的小事積少成多」，「與其繼續讓自己在痛苦中一直撐，還不如離開醫院體系，去其他地方重新開始」。

這篇文章引起廣大回應，許多網友都支持她的決定，「很替你開心你離職了，目前醫護的環境真的太壓抑了」、「台灣沒崩潰真的靠醫護瘋狂輪班」、「職場環境不友善不用勉強待下去」、「最近這1、2年的苦真的不是其他人可以想像」、「完全支持！出現covid之前醫護體系的職場就不是很健康了，現在更雷，要錢沒有要人也沒有」。

還有其他離職醫護分享自己的改變，「離職真的外面世界很棒，週休二日，準時上下班，下班還可以逛逛街跟朋友聚餐，一個月也有個4萬開開心心」、「離職後身體各種毛病都好很多了」。但也有小學妹表達不安，「好多離職的學長姐，反觀3個月後要入職的我…希望我能撐下去。」