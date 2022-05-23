騎士停紅燈突現8警車「護駕」 2.4萬人笑瘋：總統級別待遇
一名男網友分享某日撞見的奇景，一台機車正在某路口停等紅綠燈，未料機車騎士竟突然被將近10台警用機車包圍，讓他看了瘋狂噴笑。照片曝光後也吸引上萬名網友朝聖，紛紛留言笑稱「這是總統級別待遇！」
這位網友在臉書社團「爆廢公社」PO照，圖中一台藍色機車騎士正在路口停等紅燈，沒想到後方竟一口氣湧上至少8台警用機車，將藍色機車團團圍住，場面彷彿總統級別待遇，令原PO不禁笑虧「求藍色機車心理陰影面積～」
照片曝光後吸引2.4萬名網友按讚留言，網友們都被這幅奇特景象給逗笑了，紛紛留言「有那麼多警察護送，安全感直接拉滿！」、「為什麼要有心理陰影，那應該是他人生當中最安全的一刻欸」、「護駕！」」、「阿母妳看～我出門還有保鑣喔～」、「一次有這麼多國家級保鑣，走路都有風」。
對於為何會一次有這麼多員警出動？有網友推測，應該是員警們出勤完畢，準備要回到附近的派出所，所以才會有「全員包圍」的奇景出現。
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