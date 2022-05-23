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鰻魚丼飯一吃竟見「螺絲」 網喊：一定是螺絲鬆了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現他點的鰻魚丼飯裡面出現「螺絲」，許多人看完直呼「太可怕了」。圖擷自臉書「爆怨2公社」
一名網友發現他點的鰻魚丼飯裡面出現「螺絲」，許多人看完直呼「太可怕了」。圖擷自臉書「爆怨2公社」

外食族在餐廳用餐，或是點外送在家享用時，最怕吃進去的食物不乾淨，日前一名網友表示，他用外送點了鰻魚丼飯，沒想到才剛吃一口，就發現裡面有「螺絲」，讓他擔心「如果飯跟金屬一起烹煮，會不會釋放毒素？」事後店家致歉並有誠意解決，讓原PO指出「如果是小朋友吃到，問題就不得了」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，用外送平台點了鰻魚丼飯，等餐點送達後，才剛吃一口，就覺得怪怪的，馬上吐出來後發現「裡面有螺絲」，他跟外送平台的客服人員反映後，官方幫他辦理退費，但他仍然擔憂「飯跟金屬類一起烹煮，會不會釋放毒素」。

原PO事後致電給店家，想要提醒業者餐點要謹慎處理，該餐飲業總公司也在隔日聯繫他，除了馬上道歉以外，還安排時間要來取走螺絲，並檢討哪個環節出問題，原PO表示「我覺得他們的態度還不錯，有誠意解決問題，還好是大人吃到螺絲能快速反應，若是小朋友問題就不得了」。

對此，網友表示「太離譜了吧」、「一定是螺絲鬆了」、「看起來不錯，結果有螺絲」、「很危險，萬一不小心吞進去就慘了」、「很扯，以為你是螺絲起子嗎？」、「還好沒下肚，如果排泄的出來還好，卡在肚內那就嚴重」、「話說這種白鐵螺絲能釋放什麼毒素？煮飯的鍋子不也是金屬？」。

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