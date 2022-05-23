速食店「尷尬潛規則」曝光 民眾心酸：虧我那麼認真配合

速食連鎖店麥當勞受到許多民眾歡迎，不過有一名網友最近表示，他發現麥當勞的一般垃圾與資源回收的垃圾桶是同一個，讓他十分震驚，「我分類的意義是什麼？」

原PO在TikTok上發文分享，他到麥當勞用餐完畢正要分類垃圾時，卻發現一般垃圾與資源回收的蓋子不同，但裡面的垃圾桶是同一個，「當你想認真做分類，但打開發現是同一個垃圾桶，我分類的意義是什麼？」

網友紛紛留言，「被你發現了」、「不能說的秘密」、「店員在收的時候都會把兩籃倒成一籃（跟捷運一樣）」、「就好比人生，明明努力做好每件事了，最後還是糊成一鍋」、「懷疑有分類嗎？」、「以前有分，幾年前就沒分了」、「分了個寂寞」、「沒洗過都不可回收」、「只要紙杯、紙盒有油脂就不能回收」、「在辦公室也是認真分類，結果清潔公司的員工卻說他們拿走之後都沒分直接混在一起」。

不少認真分類的網友們都表示震驚，「我還會特地把蓋子和封模打開欸」、「我都認真分類欸」、「真假啦，我超認真分類」、「我還做得那麼認真」、「我以前都很認真分類！自從朋友在麥當勞上過班，跟我說其實他們都沒在分類的，我就放棄分類了」。