他住院拒用「公狗用」便盆 護士一句話卻讓他瞬間糗大

對於行動不方便或長期臥床的病患、長者來說，「床上便盆」可以幫助他們直接在床上如廁，但近日有一名網友透露，他在住院期間需要使用便盆，護士卻拿來一個寫著「公狗」的便盆給他，他要求換成「人用的」，不料護士一句話就讓他瞬間後悔。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」講述自身尷尬經歷，他近日因病住院開刀，護士拿來一個便盆供他使用，他卻驚見上頭寫著「公狗」二字，他向護士反應，「能不能給我人用的東西，不要寵物用的？」，護士瞬間一臉問號，於是他指了指便盆，「上面寫公狗啊」，護士愣了一會才反應過來說，「那是寫『公物』」。

此文一出，令許多網友爆笑，「雖然是爆怨，我還是忍不住笑了！」、「我很不爭氣地笑了」、「哈哈哈～對不起我先笑一下」、「我第一個疑問是，這還有分公、母哦？」。

還有許多網友坦承自己也看走眼了，「看成公狗的舉手」、「沒看到文字之前我也看成公狗」、「乍看是真的很像」、「真的很像狗」、「我第一眼也是看到公狗」。