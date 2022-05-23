快訊

染疫開業醫服用抗病毒藥初體驗：腹瀉、嘔吐、舌苦麻

直播／病例數微降！本土+66247、死亡40例 境外36例

猴痘疫情擴散中：「傳染原因不明」怎麼防？

他住院拒用「公狗用」便盆 護士一句話卻讓他瞬間糗大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，住院期間拿到「公狗用」便盆，他要求更換卻糗大了。 圖擷自Facebook
一名網友透露，住院期間拿到「公狗用」便盆，他要求更換卻糗大了。 圖擷自Facebook

對於行動不方便或長期臥床的病患、長者來說，「床上便盆」可以幫助他們直接在床上如廁，但近日有一名網友透露，他在住院期間需要使用便盆，護士卻拿來一個寫著「公狗」的便盆給他，他要求換成「人用的」，不料護士一句話就讓他瞬間後悔。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」講述自身尷尬經歷，他近日因病住院開刀，護士拿來一個便盆供他使用，他卻驚見上頭寫著「公狗」二字，他向護士反應，「能不能給我人用的東西，不要寵物用的？」，護士瞬間一臉問號，於是他指了指便盆，「上面寫公狗啊」，護士愣了一會才反應過來說，「那是寫『公物』」。

此文一出，令許多網友爆笑，「雖然是爆怨，我還是忍不住笑了！」、「我很不爭氣地笑了」、「哈哈哈～對不起我先笑一下」、「我第一個疑問是，這還有分公、母哦？」。

還有許多網友坦承自己也看走眼了，「看成公狗的舉手」、「沒看到文字之前我也看成公狗」、「乍看是真的很像」、「真的很像狗」、「我第一眼也是看到公狗」。

醫護人員 手術

延伸閱讀

道路限速驚見「2數字綜合體」駕駛傻眼 網笑：請自主應變

飛行員回報「我要避開一隻獨角獸」同事傻眼以為開玩笑 看到照片秒笑翻

就說我不要戴了齁！哈士奇拒戴項圈狂「碎碎念」網友笑翻：話很多耶

北捷曝「10點讓人意外的秘密」 網友笑翻：員工沒優惠？

相關新聞

他住院拒用「公狗用」便盆 護士一句話卻讓他瞬間糗大

對於行動不方便或長期臥床的病患、長者來說，「床上便盆」可以幫助他們直接在床上如廁，但近日有一名網友透露，他在住院期間需要使用便盆，護士卻拿來一個寫著「公狗」的便盆給他，他要求換成「人用的」，不料護士一句話就讓他瞬間後悔。

歧視機車族？稱須禮讓小客車 百萬網紅怒轟北市交通局「耍官威」

頻道以講述歷史成名的百萬訂閱YouTuber「cheap」，日前接受北市交通局（以下簡稱交通局）的業配邀約，希望藉影片宣導正確用路人觀念，維護機車族安全...

台灣六年來最有感改變是什麼？ 這2點讓人民感嘆：一去不回

近幾年，不管是全球或台灣都發生許多變動，包含俄烏戰爭與新冠疫情等，有一名網友就好奇，人民在過去這六年來，最有感的事情是什麼？

星巴克到底厲害在哪？ 常客曝這兩大優勢讓人想去消費

在台灣隨處都可見到星巴克的顯目招牌，就有一名網友好奇，「能給我一個買星巴克的理由嗎？」許多網友表示他們到星巴克消費，其實有兩大原因。

吃海底撈隔天發病確診 她1舉動竟收到「超澎湃防疫包」

海底撈是一家中國的火鍋餐飲集團，且相當具有規模，其中又以服務為特色，在台灣也設有多間分店。日前一名網友發文表示，自己確診前一天剛好吃海底撈，因此致電告知該門店，結果竟然意外收到防疫包，甚至還有準備溫馨小卡片。

道路限速驚見「2數字綜合體」駕駛傻眼 網笑：請自主應變

一般道路上如果有限速，會在地面標示提醒駕駛人勿超速。不過近日有網友在路上看到了一個匪夷所思的限速標示，數字像是50劃掉後改成90，讓人無法一眼辨識，網友看完也笑翻熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。