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歧視機車族？稱須禮讓小客車 百萬網紅怒轟北市交通局「耍官威」

聯合新聞網／ 綜合報導
百萬訂閱YouTuber「cheap」指控北市交通局不僅不尊重創作者，更歧視機車族。圖／翻攝自YouTube頻道「cheap」
百萬訂閱YouTuber「cheap」指控北市交通局不僅不尊重創作者，更歧視機車族。圖／翻攝自YouTube頻道「cheap

頻道以講述歷史成名的百萬訂閱YouTuber「cheap」，日前接受北市交通局（以下簡稱交通局）的業配邀約，希望藉影片宣導正確用路人觀念，維護機車族安全。沒想到，cheap昨（21）日指控交通局不僅不尊重創作者，更歧視機車族、變相貼上「交通亂源」標籤，卻不檢討相關道路規劃，引起網友們熱烈討論。

Cheap特地拍攝影片表示，交通局5月初透過公關公司和他接洽業配，希望能夠宣導機車行車安全，原訂於6月中旬上傳的影片，也依照當初交通局要求宣傳的4大理念，包括注意車前狀況、過彎減速、切換車道打方向燈、勿與大型車併行，完成了業配部分的文字稿。

Cheap指出，後來收到交通局的回饋，交通局不僅要求在影片中加入更多北市的角色，包括分析北市車禍事故原因等，更要求Cheap將前段符合自身頻道特色、講述機車歷史的內容移除，還要宣導機車騎士「依規定禮讓大小客車」，讓Cheap簡直氣炸，認為對方不僅不尊重創作者，更直言是否禮讓更是依照路權來看，怒轟官員「駕照是用雞腿換的嗎？」

Cheap認為，交通局指稱機車族是事故受傷人數最高族群，等於變相貼標籤成「交通亂源」，另也劍指台灣道路設計、法規對機車族非常不友善，以傷亡數據扣機車族帽子形同歧視，政府卻絲毫沒有重視。然而就在兩次和公關公司的交涉中，交通局仍堅持己見，最後也直接更換合作對象，無支付業配費用。

對此，北市交通局則回應，委託公關公司宣傳時，從來沒有、也絕對不會提供「機車禮讓大小客車」這樣的錯誤資訊，影片中提及文字並非北市交通局提供。關於影片中所提宣導重點，是要強調「勿與大型車併行，遠離大型車」等交安觀念。宣傳溝通也均由公關公司與cheap先生聯繫，針對腳本內容，也是秉持交通專業提出建議和溝通，網友所提出的建議和問題，將會納入未來政策上的參考，並反應給中央。

北市 機車族 機車騎士 YouTuber 駕照

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