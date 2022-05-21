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永和豆漿必點菜單曝光 網一面倒：蛋餅超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人喜歡吃永和豆漿的蛋餅。 示意圖／ingimage
不少人喜歡吃永和豆漿的蛋餅。 示意圖／ingimage

永和豆漿是不少人的愛店，不管是早餐還是宵夜，吃起來都相當適合，且菜單選擇也很多元。日前一名網友發文分享自己的必吃菜單，也藉此詢問網友的必點組合怎麼搭配。

一名女網友近日在Dcard以「大家去永豆必點什麼」為題發文。原PO表示，自己小時候不敢喝鹹豆漿，直到嘗試之後才直呼驚為天人，而且裡面的油條、菜脯和蔥花很有口感，喝起來相當暖胃。

除此之外，原PO推薦永和豆漿的粉漿蛋餅，表示餅皮相當有嚼勁，麵粉香氣也很獨特。最後，原PO不忘推薦飯糰，鹹鹹甜甜的肉鬆和菜脯，配上具有嚼勁的糯米，尤其趕時間時買一顆帶在身上，不僅方便又能吃飽。

貼文底下吸引大量回應，許友網友紛紛分享自己的口袋名單，「饅頭夾蔥蛋我的愛」、「一定要米漿配蘿蔔糕」、「豆芽菜蛋餅超好吃」、「饅頭夾蔥蛋+肉鬆+起司」、「油條蛋餅」、「我都吃豬排飯糰加蔥蛋」、「蘿蔔糕+鮪魚起司蛋餅」。

早餐 Dcard

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