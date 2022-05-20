焦急媽半夜攜發燒童就醫 回程找無計程車「孩子累倒睡路邊」

近期面對惡化的疫情，政府的防疫政策也時時改動，不僅讓民眾一頭霧水，甚至許多第一線行政人員也無法即時更新資訊。日前一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為孩子半夜發燒，所以急忙帶著他坐救護車去醫院，但在就醫完要回家之時，醫院告訴她要打1922叫防疫計程車返家，但打了半天還是沒有找到防疫計程車，媽媽只能繼續焦急地連絡，也心疼發燒、在路邊累到睡著的孩子。

原PO表示，她三更半夜帶著發燒的孩子坐了救護車去醫院，卻在返家時遇到困難，「醫院說要打1922叫防疫計程車，1922給一支0928的電話，打了半小時也沒人接」，她只好再次回撥1922，接聽人員表示他們不能直接給防疫計程車的電話，請原PO打去衛生局或關懷中心，「我問他們所以能幫我叫計程車嗎？你可以跟我說去哪邊叫防疫計程車，或跟哪邊聯絡，1922人員狂跳針說無法給計程車電話」。

原PO後來打給55688詢問是否有防疫計程車，但無奈他們只有跟台北地區合作，「面對一個孩子正在發燒、沒地方休息又畏寒，只能坐在路邊累到睡著，老公確診也在隔離當中，又打了半小時還找不到車子回家的情況下真的很難不發火，是要怎麼回家啦」。

許多網友紛紛表示，「真的很辛苦」、「辛苦了，看了好心疼」、「1922、衛生所、衛生局都打不進去，打進去了也是叫你打去別的地方問」、「最近我深刻體會到什麼叫朝令夕改」、「只能自立自強了，開始學開車」、「我那一次也是坐救護車去，然後是醫院幫我找防疫計程車」、「弄一堆規矩限制人民，但卻沒配套，搞死百姓」。