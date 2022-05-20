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包裹放沙發熱感印紙字跡印上去 她崩潰：各種方法都消不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
包裹上面都會貼上快遞單，方便運送以及收件。示意圖/Ingimge
包裹上面都會貼上快遞單，方便運送以及收件。示意圖/Ingimge

貨運公司在配送包裹時，箱子上都會貼上相關資訊的快遞單，不過如果不小心放到沙發上，可能會發生讓人崩潰的意外。一名女網友就是將包裹放在沙發上，導致快遞單上的字跡都印在上面，想盡各種方法都去除不掉，讓她急得上網尋求協助。

這名女網友在臉書「爆系知識家」崩潰地表示，她將包裹從沙發上拿起來，竟然看到快遞單上的字全都印在椅子上。她說快遞單是熱感應紙，字跡的油墨一整個印在沙發座椅的表皮上，因為沙發不是她的，只好趕緊想辦法將字跡消除掉。

原PO試了很多方法，例如酒精、可麗乳、科技海綿、去漬油、卸甲油、橡皮擦、三彩水蠟、有機溶劑、卸妝棉等，但全都徒勞無功，讓她急得像熱鍋上的螞蟻，無奈之下只好上網尋求大家的幫忙。

不少熱心鄉民紛紛提供建議，「試試去熱感印字跡的藥水」、「有用乳液試過嗎？卸妝乳之類的，含油較高的乳霜」、「去光水，但妳先試在角落，以免是皮沙發脫色」、「吹風機加熱」、「牙膏」，但原PO都表示這些也都使用過，依然沒有效果。

還有人提出其他方法，「這種的直接建議請洗沙發的公司，避免越搞越髒」、「熱感應的東西，過一陣子好像潮溼、氧化就會消失了，不過那是對紙張而言，不曉得沙發適不適用，先不要亂搞它，如果到時自動消失了，剩妳亂搞的痕跡，會很糗」、「千萬不要甲苯，會溶」、「要不然試試除膠劑？我不知道有沒有效，但上面去油去污都試了，去膠可能有用」、「汽車專用皮革的那種藥水應該可以，之前客人的車有類似這種情況，妳可以試試看」、「用同色的沙發補色塗料蓋過去」。

原PO將包裹放在沙發上，卻發現快遞單上的字跡印在沙發上消除不掉。 圖擷自「爆系知識家」
原PO將包裹放在沙發上，卻發現快遞單上的字跡印在沙發上消除不掉。 圖擷自「爆系知識家」

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