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她嘆台南一盤滷味份量少少賣400 網揭實際價位「就是這麼貴」

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子在網上抱怨滷味一盤400太貴，並上傳實際照片。 圖擷自爆料公社
一女子在網上抱怨滷味一盤400太貴，並上傳實際照片。 圖擷自爆料公社

物價連連上漲令許多民眾叫苦連天，近日又有一名網友在網上抱怨，在台南點了一盤份量不大的滷味，卻要價400元，令她直呼太貴。不過網友們對貼文意見兩極，有人覺得原po被坑了，也有人認為，滷味價格還算正常，甚至替原po還原實際價目表。

一名女子在「爆怨公社」發文怒揭，她在台南市新市區買到超貴滷味。據該女子描述，她點的食材包含2包高麗菜、3塊鴨血、6顆水晶餃、2塊菜頭，1條大腸、1片海帶、1塊豬腱肉、2份冬粉、2包科學麵，總共要價400元，讓她感嘆物價太貴，「是不是我吃米不知道米價，還是我遇到詐騙集團？」，她也放上照片佐證，「份量就是你看到照片的這麼多！」。

不少網友看到照片，同樣對400元的滷味份量感到訝異，「不是觀光區的話，這價格這分量有坑到」、「是技術，您吃到的是技術！讓您不用舟車到墾丁，就可以享受被盤！」、「價錢是差不多，但份量有點少」、「這在我們這邊180元有找，這價錢我真心吃不起」。

但也有網友表示，滷味售價本就不低，加上物價飆漲，貴一點很正常，「要便宜就自己滷，你知道現在肉類一個月漲三次嗎？」、「滷味這東西本來就不便宜了，他們豬肉和大腸都是用『兩』為單位在秤的」、「如果遇到秤重的，可能你覺得一點點就破百了」。甚至有網友仔細推敲原價，「青菜一份30來算就120，冬粉跟科學麵共80，水晶餃60，鴨血30，大腸跟肉各算50就100，海帶10，剛好就400了」。

物價 台南

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