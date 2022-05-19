堅吃喜酒唱歌！他確診反嗆女友「很自私」 網嘆：明知是高風險

本土疫情升溫，確診人數不斷攀升。然而，一名女網友表示，男友邀她去參加好友的喜酒，由於疫情嚴重她婉拒，還勸男友也不要去，最後男友單獨赴約，結束後還去KTV續攤，沒想到幾天後男友快篩陽性，兩人大吵一架，氣罵女友很自私。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，男友約她去喝喜酒，但因疫情她拒絕了，還勸「最好先不要去，你爸媽都有慢性病，一個還沒打疫苗」。最後男友單獨赴約，吃完喜宴還去KTV續攤，後來男友那桌的兩名賓客快篩陽性，雖然當天男友快篩後為陰性，但原PO提議暫時先別碰面。

隔了幾天，原PO詢問男友，家裡有沒有快篩劑和普拿疼，結果被說「不要這麼緊張，沒病都被妳搞出病」。未料近日男友在家快篩兩條線，「我就唸他，之前都不聽我的話」，男友回嗆「對妳這女人心寒，還說什麼要互相扶持，白頭到老，是個屁，很自私」。

原PO氣呼「當初我是不是叫你不要去，既然你敢去赴約，就要有確診的心理準備，現在什麼時機，還去吃喜酒加唱歌，我也知道現在是與病毒共存，但是那些高風險的地方還是別去，特別家裡有慢性病又沒打疫苗的人」。

貼文一出，引發網友討論，紛紛回應「這種人妳好好考慮吧，他連自己父母都沒有很關心了，何況是妳這個外人」、「明知是高風險，家裡還有老人，真的不能太任性，老人死亡率不低的了」、「沒有危機意識、公衛觀念，自找麻煩，還好意思責備妳」、「自私的到底是誰？他自己當初要去就要想好後果，現在中獎了還怪妳？可以放生了」。