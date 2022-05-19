快訊

防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

堅吃喜酒唱歌！他確診反嗆女友「很自私」 網嘆：明知是高風險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，男友邀她去參加好友的喜酒，由於疫情嚴重她婉拒，最後男友單獨赴約，沒想到幾天後男友快篩陽性，兩人大吵一架。圖／ingimage
一名女網友表示，男友邀她去參加好友的喜酒，由於疫情嚴重她婉拒，最後男友單獨赴約，沒想到幾天後男友快篩陽性，兩人大吵一架。圖／ingimage

本土疫情升溫，確診人數不斷攀升。然而，一名女網友表示，男友邀她去參加好友的喜酒，由於疫情嚴重她婉拒，還勸男友也不要去，最後男友單獨赴約，結束後還去KTV續攤，沒想到幾天後男友快篩陽性，兩人大吵一架，氣罵女友很自私。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文表示，男友約她去喝喜酒，但因疫情她拒絕了，還勸「最好先不要去，你爸媽都有慢性病，一個還沒打疫苗」。最後男友單獨赴約，吃完喜宴還去KTV續攤，後來男友那桌的兩名賓客快篩陽性，雖然當天男友快篩後為陰性，但原PO提議暫時先別碰面。

隔了幾天，原PO詢問男友，家裡有沒有快篩劑和普拿疼，結果被說「不要這麼緊張，沒病都被妳搞出病」。未料近日男友在家快篩兩條線，「我就唸他，之前都不聽我的話」，男友回嗆「對妳這女人心寒，還說什麼要互相扶持，白頭到老，是個屁，很自私」。

原PO氣呼「當初我是不是叫你不要去，既然你敢去赴約，就要有確診的心理準備，現在什麼時機，還去吃喜酒加唱歌，我也知道現在是與病毒共存，但是那些高風險的地方還是別去，特別家裡有慢性病又沒打疫苗的人」。

貼文一出，引發網友討論，紛紛回應「這種人妳好好考慮吧，他連自己父母都沒有很關心了，何況是妳這個外人」、「明知是高風險，家裡還有老人，真的不能太任性，老人死亡率不低的了」、「沒有危機意識、公衛觀念，自找麻煩，還好意思責備妳」、「自私的到底是誰？他自己當初要去就要想好後果，現在中獎了還怪妳？可以放生了」。

快篩陽性 疫情 疫苗 喜宴 爆怨公社

延伸閱讀

她曝確診後遺症「超想哭」 崩潰淚喊：比陽性時還不舒服

竹東宣布6月發給鎮民每人5劑快篩 預計採購50萬劑試劑

北市+12060確診個案 25處防疫急門診供快篩陽者預約PCR

米可白台南拍戲確診！急搭防疫計程車北上

相關新聞

堅吃喜酒唱歌！他確診反嗆女友「很自私」 網嘆：明知是高風險

本土疫情升溫，確診人數不斷攀升。然而，一名女網友表示，男友邀她去參加好友的喜酒，由於疫情嚴重她婉拒，還勸男友也不要去，最後男友單獨赴約，結束後還去KTV續攤，沒想到幾天後男友快篩陽性，兩人大吵一架，氣罵女友很自私。

不給檢舉現亂象！3車空車格旁「紅線違停」 網怒：台人德性

由於民眾檢舉交通違規案件暴增，交通違規檢舉新制於4月30日正式上路，不再開放民眾檢舉紅黃線違停規定，但此項變革似乎造成更多違停亂象。一名網友就分享網路影片，機車騎士經過路旁3輛車卻不見它們停放在停車格

阿伯撞翻停車格重機反狂笑怪車主沒停好 網譏：見維修費就笑不出

乖乖停車也會出事？高雄一男子將重型機車停在停車格裡，期間重機卻遭一名阿伯撞倒，事後還笑個不停，不肯認賠，讓車主憤怒找來警察處理，並將事情放到網上曝光，這名阿伯的誇張行徑也引來網友撻伐。

肯德基不賣蛋撻改開專賣店？販售細節「被暴雷」 熊貓外送回應了

肯德基昨（18）日才突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」，並在5月23日下周一宣布答案，沒想到網友眼尖發現「熊貓外送」App疑似曝光新店訊息，詢問網友們「外送平台是不是出賣肯德基了」。對此熊貓外送官方也做出回應。

三代同堂13人隔離獲賠百萬！保險員傻眼「竟拿去繳車貸」 網反嗆：願賭服輸

國內確診人數逐步攀高，防疫保單之亂延燒，引爆民眾不滿。一名保險從業員透露，一名客戶確診、其他12名同住家人遭隔離，每人都可申請確診或隔離各5萬元保險理賠金，總共65萬，但同住家人不僅把保險理賠金拿去繳車貸，甚至還開玩笑表示，「好想確診」，令他相當傻眼。

保險業務通知確診了！客戶心驚驚 網反讚：很有良心

隨著本土疫情持續延燒，讓許多民眾憂心不已。有網友表示，先前來家裡的保險業務員這幾天傳訊息通知自己確診，即使隨行的同事沒事，還是讓原PO不免有點擔心，不過其餘網友大讚至少業務員很誠實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。