民眾身體不適憂確診又拒篩 護無奈：我的職業不是快篩

現在許多通路都能買到快篩，種類也不再僅限鼻咽快篩。不過一名護理師在「爆怨公社」提到，日前遇到一位民眾稱自己喉嚨不舒服，不確定是否確診，原PO請她去做快篩，對方卻認為自己沒亂跑不用做，讓她相當無奈。

網友分享，她遇到民眾說：「小姐啊我喉嚨不舒服咳嗽胸悶，我是不是人家說的那個確診」。她問對方家裡有沒有快篩，請她先自行檢測，對方卻回應：「快篩有啦！啊不用篩啦！我又沒有發燒」。讓原PO相當傻眼，直呼有些人把快篩當平安符，買了卻不用，不禁感嘆：「我的職業是護士不是快篩餒」。

許多網友分享，「跟風排隊買但卻捨不得用，昏倒。」、「現在真的一堆（人）買了一堆（快篩），結果不驗，或是去玩、去旅遊、外面吃飯都驗，奇葩一堆…」、「要跟她說等我一下，我擲筊問一下」、「妳們第一線真的很辛苦」、「沒有篩就沒有確診啊，老人家就是不去醫院檢查，怕查出來有毛病的鴕鳥心態」。