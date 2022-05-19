阿伯撞翻停車格重機反狂笑怪車主沒停好 網譏：見維修費就笑不出

乖乖停車也會出事？高雄一男子將重型機車停在停車格裡，期間重機卻遭一名阿伯撞倒，事後還笑個不停，不肯認賠，讓車主憤怒找來警察處理，並將事情放到網上曝光，這名阿伯的誇張行徑也引來網友撻伐。

一名網友於「爆料公社」發文抱怨，他近日遇到一位不講理的阿伯。原po與哥哥及友人一群人在高雄騎乘重機，並遵守交通規則，將重機停在汽車停車格裡，豈料停放期間重機遭一名阿伯撞倒在地，他們找來警察協調，加上現場諸多目擊者作證，警方表示原po一行人沒有任何肇責。

不過真正令原po傻眼的是，這名阿伯從頭到尾一直狂笑，且不願配合溝通，他們建議找車行估價理賠，阿伯也不願意，還反過來責怪他們「為什麼要這樣停」、「為什麼不立中柱」、「為什麼不停橫的」，惹得原po二度報警，共計10多位警察到場處理，他無奈表示「警察還說沒人這樣處理事情的，現場非常多人也看不下去幫我們講話，也覺得這位阿伯邏輯很扯」。

網友們也紛紛替事主抱不平，「不用和解啦，反正賠好賠滿不用跟他婦人之仁」、「這種就別客氣，吿到底就對了」、「什麼叫裝瘋賣傻，這就是典型的例子」、「都多久了，還有那麼多人不知道黃紅牌重機是比照汽車停車方式」、「我以為重機停汽車格是常識，原來還有原始人」。

也有網友認為，可能是這位阿伯沒搞清楚維修費用才笑得出來，「回原廠修，看他還笑的出來嗎？」、「一直笑可能是認為那台機車也不過就六七萬塊」、「到時看到修理費，應該就笑不出來了」、「等看到維修費應該會笑到哭出來」、「拿估價單讓他笑」。