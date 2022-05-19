三代同堂13人隔離獲賠百萬！保險員傻眼「竟拿去繳車貸」 網反嗆：願賭服輸

國內確診人數逐步攀高，防疫保單之亂延燒，引爆民眾不滿。一名保險從業員透露，一名客戶確診、其他12名同住家人遭隔離，每人都可申請確診或隔離各5萬元保險理賠金，總共65萬，但同住家人不僅把保險理賠金拿去繳車貸，甚至還開玩笑表示，「好想確診」，令他相當傻眼。

根據「中時新聞網」報導，桃園一戶三代同堂、透天厝的的家庭，女主人確診，其他家庭成員包含公公、婆婆、先生、小孩、小叔等同住家人全都被匡列，由於有隔離通知書的證明，因此可以申請隔離理賠金，一家13口全部都有投保防疫保單，總共可拿到65萬元保險理賠金，再加上其他2、3家保險公司的防疫保單，倘若理賠條件一樣，預估超過百萬元。

保險從業員在理賠的過程中發現，這家人年初時買了一部進口賓士轎車，但他們卻把保險理賠金拿去還賓士車的車貸，而不是用來支應確診或隔離期間不能工作的基本開支，同住家人甚至還開玩笑說，「好想確診」，因為確診後可以再拿5萬元，為了用保單套利，竟拿健康開玩笑，令保險員相當傻眼。

產險業者主管表示，防疫保單多是確診、隔離採定額理賠，理賠金多約定在3到5萬元區間，從理賠數字可看出，保險目的是民眾因確診、隔離無法工作時，以補償性質為目的，若為套利工具，就破壞保險的美意。

此篇報導被轉貼到PTT，引起不少網友熱烈討論，網友紛紛表示，理賠金要如何使用保戶的自由，「你管人家拿理賠金做什麼」、「那是他個人的事，賭輸就乖乖拿錢出來賠」、「保險公司不要出來洗地了啦，他們照著合約走錯了嗎？你管別人賠償金怎麼用喔，笑死人」、「現在開始檢討保戶貪婪了，核保的是誰？」、「規則寫在那，甘願一點賠吧」、「管人家怎用錢？道德勒索開始了」、「你敢賣，當然就要承擔阿」、「奇怪了不能還貸款喔，違約保險員會出嗎？」、「現在才在談保險美意，當初賣可不是這個嘴」、「願賭服輸啦」。