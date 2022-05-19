保險業務通知確診了！客戶心驚驚 網反讚：很有良心

隨著本土疫情持續延燒，讓許多民眾憂心不已。有網友表示，先前來家裡的保險業務員這幾天傳訊息通知自己確診，即使隨行的同事沒事，還是讓原PO不免有點擔心，不過其餘網友大讚至少業務員很誠實。

原PO在爆廢公社描述，前幾天業務員來家裡幫忙處理車險，過幾天後業務員告訴他確診的壞消息，讓原PO出現心理作用，「我突然覺得想咳嗽」，即使時間已隔許多天，當天全程也都帶著口罩，且對方的同事沒事，保險起見，原PO決定快篩，所幸結果為陰性。

網友認為業務員很有良心，「像這種不知道自己確診，但是知道後馬上通知的，我覺得很誠實」、「覺得業務人品不錯」、「但他很有良心欸，至少沒有隱瞞你，祝福平安」、「不錯，至少會說，讓你有心理準備，希望一切平安健康喔」、「負責的業務」。

雖然有人認為原PO確診機率不高，「聽說中標2小時身體就有反應了，快篩要第三天才驗的到」、「你過兩天再篩一次，沒有的話基本上就可以放心了」，但有網友提醒原PO繼續注意身體狀況，「還是要注意，潛伏期一個星期，我男友4天，第五天中獎了」、「別高興太早，星期五咳嗽，星期六早上捅一次、晚上捅一次，星期日晚上捅一次，以上都一條線，星期二早上捅一次恭喜我懷孕了」。