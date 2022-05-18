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確診借住親戚家 父要求拿出理賠金「每人紅包2000元」讓她氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

創新高！本土個案今直衝8萬5310例，隔離人數隨之不斷上升。近日，一名女子在職場中被傳染確診，剛好親戚家有一室一浴的空間能隔離，便上門寄住。但父親未關心身體狀況，只要求拿出保險隔離金，每人給2000元紅包做「人情義理」，讓她怒問「真的是我不會想，不會做人嗎？」

該女確診者在「Dcard」以「當妳確診 而家人只想著防疫理賠」為題發文指出，上週五工作時，主管通知她「照顧的小孩快篩陽性」，因為孩子就坐原PO旁邊，前兩天都是快篩陰性，天氣剛好轉濕涼，她開始咳嗽、流鼻涕。不料，周日早上起床「我覺得不對，已經不是一般感冒的感覺」，偷偷跑到廁所快篩，結果出現「鮮紅的兩條線」。由於家中人口較多，她只怕傳染、影響到家人生活。

沒想到，其父先問「有沒有保防疫險？」，原PO回應「公司有認識的，保到最後的防疫險」，隨後周日，在房間收拾去親戚家隔離的衣物，隱約聽到父親向兩位哥哥說「等她防疫理賠下來，再叫她拿一些給你們補貼」，她心想「當時我保保險的時候你怎麼不幫我付一些保險金？」，又考慮到大家可能因此被放無薪假，決定幫忙補齊扣薪部分，於是表明「他們到時候應該可以申請1000元補助，如果公司沒支薪的話」。

周一早上女確診者在親戚家起床，就收到確診簡訊，她跟父親說填寫同住家人的資料，到了晚上父親卻又LINE說「如果妳有請領到防疫險補貼的話，爸想要妳給紅包，哥哥和某某一人2000元」，她回覆，不知何時才會領到。父親卻直接要求「等妳出關就先包個2000元紅包，給阿嬤、姑姑、大伯、某某、哥哥」。

女確診者不滿，「他們有幫助我自然會回饋給他們，而不是你用命令要我做啥」，她透露，父親從以前就這樣重視面子，沒錢也會借500元給哥哥的女友吃飯。

網友紛紛安慰「拍拍，看了有點難過」、「又不是喜事，是感染肺炎耶」、「生病還要包紅包給別人，就你（妳）最慘」、「先好好養病，保險什麼的等身體恢復了再處理吧」，但也有人說「有溝通是好的」、「妳爸最後也道歉了，還不算太糟糕」。

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