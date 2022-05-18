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全家確診！她維持「2件事」持續篩都陰性 家人陸續解隔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示她的家人們全都確診且症狀已經持續滿久的，只有她還是快篩陰性也沒症狀。示意圖／ingimage
一名女網友表示她的家人們全都確診且症狀已經持續滿久的，只有她還是快篩陰性也沒症狀。示意圖／ingimage

台灣疫情嚴峻，不少人陷入全家確診的窘境，一名網友表示全家剩她沒確診，雖然最後還是一起中鏢，意外在留言區釣出一位天選之人，她也是全家確診但依靠兩件事成功維持快篩陰性，家人也陸續解隔。

原PO在Dcard上以「全家剩下我沒確診」為題分享，家人們全都確診且症狀已經持續滿久的，只有她還是快篩陰性也沒症狀，不過她這幾天起床覺得喉嚨怪怪的，一直有痰的感覺，畢竟在她家人們快篩陽之前大家都是一起吃飯，現在吃飯也都是她爸媽準備。

她繼續說，她目前一直待在自己的房間，也有一直戴著口罩與噴酒精，但她還是認為遲早會被感染，「所以想請問大家，如果是這種情況的話，還是就乾脆佛系一點？不然感覺到時候如果家裡其他人都痊癒，我才確診的話，也是滿麻煩的」。

有位天選之人留言，「我家5/1至今全家都確診，剩我還沒。我超努力防疫，每天都待在房間（除了上班）、吃飯自己吃、洗澡前都會漂白水先洗衛浴設備再噴酒精才去洗澡。到今早快篩還是陰（我有持續篩檢），我的家人們陸陸續續開始準備解隔了！大家一起努力加油！」

許多網友留言分享自己的狀況，「我家現在也是這樣，不過我週三篩還是陰性，這一週基本上我除了廁所洗澡拿食物完全不出房門！明天家人會解隔離開始自主，希望明天快篩也是陰性，我真的撐得超努力」、「是我就直接算了，當初也剩我爸自以爲沒被感染，就把自己關起來，但最後還是全家中，說不定妳已經被感染，只是還沒發起來」。

然而，原PO發文兩天後在留言區更新近況，「感謝大家回覆！我今天早上想說來篩一下，結果是陽性！果然是非常容易被感染，不過看留言也有人都沒事，真的是天選之人，不管怎樣還是祝大家都健康平安。」

快篩 疫情

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