老闆主動幫員工排隊領快篩 卻未經同意A走3支充公

快篩實名制已上路近三週，指揮中心也預計在下週開賣第二輪快篩。不過近日卻有網友爆料，一家公司的老闆打著替員工排隊領快篩的幌子，自行取走員工3劑快篩充公，引來許多網友痛批老闆吃相難看。

「我不知道身為公司的老闆居然可以這樣不講信用？」一名女網友在「爆料公社」替朋友打抱不平，她指出，一名朋友公司的老闆說要去南部出差，順便幫大家領實名制的快篩試劑，豈料老闆回來後，只給每個員工2支試劑，卻自行拿走每人3劑快篩。

該名老闆還解釋道，「我只是拿你們的扣打給公司，如果你們不夠再跟公司拿，這樣可以讓每位員工都有快篩可以用」，原po對此表示質疑，原本每人就有領5支快篩試劑的權利，沒有道理在未提前告知的情形下，突然被公司自行充公，這樣相當於用欺騙的手段取得，而且只有一部分員工遭索取，並不公平。除了替朋友抱不平，她也想透過此文提醒大家要有警覺，不要傻傻被騙。

此文一出，引來許多網友譴責這名老闆，「趕快換工作了，這種老闆真的不用太認真幫他賺錢」、「連這個也要污…應該也不會規規矩矩做生意」、「老闆算盤打的可真精」、「這種老闆公司早晚會因為他的態度出事」。

不過也有不少網友認為，出錢的人若是老闆問題就不大，「重點是誰出錢？如果500元是老闆出的就OK」、「要是老闆出錢出力，拿出三支在公司當公用有何不可」、「五百誰出阿，老闆出就算了啊」、「付錢我就接受」。