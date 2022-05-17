打開奶油發現有蒼蠅 他要廠商給說法反被網揪「疑點」

食物拆封後，如果看到一隻蒼蠅黏在上頭，想必不少消費者會大吃一驚，趕緊跟廠商反映，但若是「事後加工」把蟲類黏在食物上，恐怕難以獲得同情，日前就一位網友反應「剛買來的奶油裡面有蒼蠅」，要求廠商給個說法，沒想到其他眼尖網友一看，發現不合理的疑點。

一位消費者在「爆料公社」PO文，表示買了一塊奶油準備烤蛋糕，秤重秤到一半發現奶油裡面有蒼蠅，檢查過包裝是密封的，而且包裝內側痕跡顯示「蒼蠅已經爆漿在上面，所有液體都乾掉在包裝」，讓他疑惑「廠商可以給個說法嗎？」

不過，有眼尖的網友發現原PO貼的圖「有異狀」，如果奶油黏到蒼蠅的話，奶油應該會有些凹陷，但從附上的圖片看來，奶油平整完好，且蒼蠅只有在包裝紙外面，不像是長途運送過來就被夾在裡面的。

其他網友紛紛留言「這不太像進去躲很久的樣子，若是應該已經壓扁的，那奶油要有凹痕」、「一般來說，你要完好切開奶油又不會破壞奶油包裝，那就是要包裝完全打開狀態下來切，那包裝全開就能看到蒼蠅的情形下，還會去切奶油嗎？」、「蒼蠅黏錯邊了，黏在奶油那一邊比較有可信度，奶油上面也沒有蒼蠅的凹痕啊」、「蒼蠅本體沒沾到奶油，奶油本體也沒有凹陷痕跡，奶油包裝很密合，不可能兩邊都沒痕跡」、「蒼蠅出奶油而不染？」。