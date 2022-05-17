隱眼泡這物瞬間變超巨size 人妻歪樓：可以泡老公嗎

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友把過期的隱形眼鏡泡入酒精，結果尺寸變超巨大。圖擷自《爆廢公社》
一名女網友把過期的隱形眼鏡泡入酒精，結果尺寸變超巨大。圖擷自《爆廢公社》

不少愛美女性，會選擇配戴有瞳孔放大效果的隱形眼鏡來搭配妝容。不過，有名女網友把她過期的隱形眼鏡泡在酒精中，沒想到竟變成如漫畫般的「超巨美瞳」，讓網友們看了嘖嘖稱奇。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，自己將過期的隱形眼鏡泡在酒精後變大了，結果再丟回保養液後，又縮小成原樣，讓她開玩笑說，「可以把老公丟進去泡泡嗎（誤」。

一名女網友把過期的隱形眼鏡泡入酒精，結果尺寸變超巨大。圖擷自《爆廢公社》
一名女網友把過期的隱形眼鏡泡入酒精，結果尺寸變超巨大。圖擷自《爆廢公社》

從她貼出的照片中可見，變大後的隱形眼鏡幾乎占滿整個盒子，與另一邊正常尺寸的差很大，原po也用兩隻手指拿起來對比，更凸顯兩者的大小差距。

文章曝光，網友們紛紛留言，「難怪都說喝酒會變胖！原來是真的」、「老公可以丟泳池或是池塘大一點的地方或是海邊3天後浮起來就會變很大了」、「這直徑真的是超超超大美瞳了！」、「 隱形眼鏡中的增大液嗎？」、「這是小叮噹的放大燈照過的吧」。

另外，也有網友解釋此現象，「因為酒精中的水是高張力，他會想進入隱形眼鏡裡面，所以會膨脹。然後泡回保養液，水會想去稀釋保養液，所以會從隱形眼鏡上跑過去保養液，所以鏡片就會縮小」、「泡酒精會漲大很正常……要確定有沒有被泡到漲破了」。

隱形眼鏡 酒精

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