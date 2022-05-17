超商韓式熱狗「超空又無敵小」？ 網友曝：真的就是長這樣

裹麵粉炸熱狗是台灣很常見的街頭小吃，《爆料公社》一名網友看見超商櫥窗有在賣「韓式熱狗」，買回家想要嘗鮮，卻發現內餡熱狗超級小，讓他感覺受騙。照片貼出後，許多網友幫忙澄清韓式熱狗真的就長那樣，而該商品該質疑的是「其他部份」。

該名貼文網友表示，他買回家後用氣炸鍋進行料理，原本感覺還不錯，一咬下去卻發現都是皮，往裡面一看更無言，「挖開來完全不想吃他」。他也貼出商品照片，三根手指粗的麵粉皮，裡面卻只有半截手指不到的小條熱狗，讓他在圖片旁附註「真的很值得翻桌」。

許多網友也在下面留言表示「原來是炸空氣鑫鑫腸」、「這是老闆的手指頭吧」，也有網友表示「韓式起司熱狗本來就是這樣」、「你不夠韓啦，他的起司呢」、「應該一半起司，一半是熱狗，妳的起司都溶化光了」、「好市多賣得也是只有這樣而已」，原來重點不在熱狗大小，而是該有的「牽絲」起司怎麼不見了。