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嫁來台灣「吃早餐最痛苦」 波蘭人妻初嘗這味：我錯了14年

聯合新聞網 / 綜合報導
嫁來台灣14年的波蘭人Anna，初嘗鹹豆漿後，直誇很美味。圖擷自《不要鬧工作室》
嫁來台灣14年的波蘭人Anna，初嘗鹹豆漿後，直誇很美味。圖擷自《不要鬧工作室》

一名嫁來台灣14年的波蘭人Anna透露，在台灣14年最痛苦的事情就是，「真的是不知道吃什麼早餐，因為太多選擇」。而這次她初次品嘗鹹豆漿，也大讚超美味，並傻眼表示「我錯了14年」。

Anna接受《不要鬧工作室》訪問時表示，來台14年從沒吃過鐵板麵，因為覺得麵不是早餐吃的東西，但她品嘗一口後，直誇好吃、一點點辣，「我覺得很油，但台灣人應該覺得很好吃，吃完會想喝飲料」。

另外，安娜在台14年也從沒喝過鹹豆漿，她說自己非常害怕它的味道，所以還加了蛋，希望它會好喝一點，結果她喝了一口後，完全顛覆她的想像，「我錯了14年！很好喝，我覺得比甜豆漿還好喝，非常順口，很喜歡」。

後來安娜嘗試把油條和辣油加進鹹豆漿裡，她表示感覺更香一點，「雖然看起來很可怕，但真的很好吃」，最後她也坦言在台灣14年最痛苦的事情就是，「真的是不知道吃什麼早餐，因為太多選擇」。

嫁來台灣14年的波蘭人Anna，初嘗鹹豆漿後，直誇很美味。圖擷自《不要鬧工作室》
嫁來台灣14年的波蘭人Anna，初嘗鹹豆漿後，直誇很美味。圖擷自《不要鬧工作室》

早餐 波蘭

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