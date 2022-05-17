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菜市場蝦仁煮過大縮水變「泡麵蝦仁」 意外揭加工真相

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，煮完菜市場賣回來的蝦仁後，蝦仁意外從黃虛線的尺寸大幅縮水到僅剩這樣，讓他十分傻眼。圖擷自Facebook
網友表示，煮完菜市場賣回來的蝦仁後，蝦仁意外從黃虛線的尺寸大幅縮水到僅剩這樣，讓他十分傻眼。圖擷自Facebook

「實在令人傻眼啊！」日前有網友抱怨，自己從菜市場買回來的蝦仁，結果煮完縮水將近1/4，讓他相當無言。對此，有網友判斷此蝦仁可能事先經過特殊處理，之後還是買一般蝦子比較安全。

原PO在「爆怨2公社」發文描述，他煮完菜市場的蝦仁後，蝦仁大小意外大幅縮水，「居然變成泡麵蝦仁」，並氣憤表示「灌水也灌太多，真是顛覆想像」。

網友紛紛認為蝦仁應是有泡過藥水，「通常這樣的蝦有加化學藥劑（硼砂），超毒的，放很久都不會壞，選我正解」、「如果知道它泡的不是水，而是某種化學藥劑，會不會更害怕了」、「剝好的蝦仁通常不是泡水是泡過藥水」、「泡一種黏黏的藥水增加重量，蟹腳也是」。

有人則建議買完整蝦子自己撥比較讓人放心，「某種泡發的藥劑也可讓蝦子看起來漂亮一點，下次要吃還是自己買帶殼的吧，多數剝殼好的蝦子一定會泡藥水」、「蝦仁建議買硬殼小蝦來剝會安全點」、「還是自己買帶殼的蝦回來剝比較安全」。

爆怨公社

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