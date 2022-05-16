家人收到這封簡訊臉超臭 他PO「防疫險退保通知書」掀熱議

近日本土疫情升溫，許多民眾也拿著防疫險領取理賠金，日前富邦產險宣布拒賠「重複投保」者，掀起網友討論，今（16）日就有一位網友收到「富邦防疫險退保通知書」，並表示「幾十位親友跟家人都收到這封簡訊，應該很多人都拿到通知了」，引發網路熱議。

一名網友在PTT發文「收到富邦防疫險退保通知書！」並貼出收到的簡訊內容，只見上面寫著「您所提供之要保文件因被保險人已有投保本公司或其他保險公司之防疫保單，本公司基於保險契約損害填補原則，依核保處理程序審慎評估後，歉難受理您的投保事宜」。

原PO表示，剛剛幾十位親友與家人一同收到這封簡訊，每個人都臉很臭的看完，他問大家「應該很多人都收到了吧？」

對此，網友批評「輸不起的公司，我要退掉其他保單」、「金融業的信用真的很好笑」、「連利息都不賠」、「不給保卻收保費？」、「還可以這樣玩喔」、「金管會的講法也很曖昧」、「我認識的富邦業代一直道歉」、「下次產險不買這間公司的了」。

但也有人抱持不同看法，直言「當初條文寫清楚，有核保別家概不受理」、「每個買過保險的人，都忘了他們擁有契約更改權」、「買保險就是僥倖對賭啊，不然當捐款嗎」、「說實在的啦，你們都沒有僥倖的心態嗎？」