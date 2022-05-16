50嵐「13年前古早價目表」出土 網見最便宜只要10元嘆回不去

物價漲多兇？近日一名網友分享多年前知名連鎖手搖飲料店的價目表，發現最便宜只要10元就可以喝到一杯飲料，令他不禁感嘆「回不去了」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文貼出50嵐多年前的價目表，最便宜的阿薩姆紅茶只要10元，台人最愛的珍奶也只需要25元，全部最貴的品項則是漂浮冰咖啡、黑磚冰咖啡70元。

台南50嵐粉專也轉貼該文章，透露這張價目表其實是台中黎明二店分店「13年前的價目表」。對比現在中區50嵐的價格，取消小杯份量，改成中杯起跳，如今最便宜的阿薩姆紅茶要花30元才買得到，珍奶也要50元，最貴的品項可可芭蕾拿鐵則要價75元，平均漲價5至15元不等。

殘酷的對比文一出，讓許多網友紛紛感嘆「以前喝50嵐覺得很高級，現在反而覺得50嵐好平價」、「以前上課帶杯50嵐，比現在開雙B的少年仔還要威風」、「這真的只能說是時代的眼淚」、「50嵐剛出來的時候就是手搖飲價格天花板」。

不過也有網友笑虧，「50嵐真的算漲得很客氣了」、「以前的50嵐是貴的，現在雖然漲價了，但對比其他飲料店已經相對親民」，也有人透露「以前台南手搖飲料店拚很大，還有一杯8塊錢的，而且這張50嵐價位表還不是最原始的價格」。