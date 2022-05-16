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驚見路邊停車格被擺「請勿停車」路牌 駕駛傻眼直撥110報警
都市區停車位難尋，想不到除了人肉佔位，還有人使用「禁止停車」路牌佔位。有網友近日在住家附近停車格驚見「停車格被放了請勿停車的牌子」，傻眼的他直接打110報案，直呼「公有停車位當路霸會不會太誇張？」還有網友分享曾遇過以「甜筒」佔車位的情況。
有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，「今天忙完回家想說繞一下看有沒有車位，突然看到路邊停車格被放請勿停車的牌子，這是什麼神操作？這裡住七年第一次遇到，我先詢問派出所有沒有申請或是活動之類的，很熱心的條子說，叫我等他過來，公有停車位當路霸會不會太誇張？」
其他網友紛紛留言「之前也遇過用機車佔位的，第一時間就是下車移車，看到我在移車，車主跑出來說：這位子他等一下要停！大樓管理員還幫腔說：你是住這邊的嗎？我直接回他們：你管我住哪裡！位子你家的是不是？佔什麼位！車主鼻子摸摸，自己把車牽走」。
還有網友表示「聰明的操作」、「滿多這種佔地為王的人」、「之前遇過用甜筒佔，直接把甜筒丟進他家騎樓，結果他們家有人也不敢出來，後來幾次經過那地方都是停同一台賓士」、「哪一家有這麼不可思議的勇氣？」、「一堆佔地為王的路霸，好像住很久他就有權利一樣，最誇張的是，買一樓送路邊停車一樣還會整個把花盆弄超出去的」。
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