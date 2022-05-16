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什麼行業有「最強員工福利」？速食店吃到懷疑人生 葬儀社答案曝

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人在求職或打工的時候也會考慮公司的福利。示意圖／記者吳姿賢攝影
不少人在求職或打工的時候也會考慮公司的福利。示意圖／記者吳姿賢攝影

不少人在求職打工的時候會考慮公司的福利，像是員工優惠、獎金等等。一名網友表示曾在飲料店打工時，飲料可以隨你喝不用錢，貼文也引發許多迴響，更有在葬儀社上班的網友分享「最強員工福利」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，指出自己大學時曾在飲料店打工，當時店員的福利是「飲料隨你喝不用錢，反正都是自己搖的」，他提到朋友在體育用品店上班，可以用65折的員購價買鞋買衣服，並好奇詢問大家的員工福利有哪些？

貼文一出，各行各業的網友紛紛留言「電影院超佛，一定期限有額度可以帶朋友去看免費電影」、「在麵包店上班，只要吃得完隨你吃，連8吋蛋糕都可以吃」、「健身房免會費可以運動」、「7-11報廢食品吃到吐，咖啡也是免費喝」、「在飯店上班，員工住旗下飯店可以有打折優惠，就連親友都有專屬優惠碼可以使用」、「在口罩工廠工作，口罩拿到可以當作紙巾來擦」、「診所上班看診領藥都不用錢」。

除此之外，也有速食店員工表示「麥當勞員工可以五折買喔，每次都吃到懷疑人生」、「我兒子在肯德基工讀，每天下班肯德基沒賣完的東西吃到吐」、「丹丹漢堡買東西五折喔」。還有葬儀社員工透露「之前做殯葬，拿罐子(骨灰罐)不用錢」、「買生前契約6折，全家一起買還有3人同行，一人免費喔」、「我們這員工請師公免錢」、「棺材65折，天堂配件5折」。

打工 麥當勞 求職

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