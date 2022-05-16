板橋人遇確診者出門吃早餐「大聲講電話」 怒爆：惟恐天下不亂！
昨日本土確診案例新增68732例，其中又以新北市最多共22891例。有新北板橋網友抱怨，快篩陽性的民眾還到早餐店用餐，痛批「到底是什麼心態？」
有網友在臉書社團「我是板橋人」發文表示，他遇到快篩陽性的民眾外出，痛罵「拜托，你確診了就不要出來在早餐店吃早餐，在那用line講電話，說去領藥、開證明，還叫有不舒服的家人出去買東西，是惟恐天下不亂嗎？到底是什麼心態？」
其他網友則留言「自私自利」、「怎沒被電子圍籬」、「舉報他啊」、「下禮拜的日常吧！請與病毒共存，衛服部已告知自求多福了」、「這樣的人真的是很沒有公德心」、「太多失德無良的人，確診的商人昧著良心脫口罩抽菸、咳嗽吐痰⋯太多黑數！」、「這和殺人犯沒什麼差別了」。
還有網友表示「這就是黑數，所以確診數絕對不是每天報的那麼少，尤其是年輕族群，因為他們轉重症的機率很小，去做PCR很麻煩要排隊，而且會被管制生活就不去做PCR，繼續正常生活，政府現在也不做防止病毒傳染的動作了，就是希望大家都染疫後達到群體免疫，所以大家還是要減少出門做好防護，因為到處都是病毒了」。
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