梅雨襲台他加速超車輪胎受阻 機車族曝「水漂現象」惹禍

受到今年第一道梅雨鋒面影響，近日全台降雨明顯，出外騎機車可能天雨路滑，較為危險。有網友發現，雨中騎車遇到積水，導致輪胎出現阻力，其他網友則解釋「這是因為機車也會有水漂現象」。

PTT網友表示，近日冒雨騎機車返家，途中為了超過大型車而加速，路面上剛好有積水，導致輪胎出現阻力，他當下沒有按煞車而是按油門，才順利通過，質疑是不是因為輪胎排水性不好，才出現此種情況。

其他網友紛紛解釋「會啊，遇到大片積水，排水性再好也沒輒」、「之前高雄就有一例因為水漂的緣故而發生的車禍」、「有些輪胎破水性真的很強，阻力是一定會有，但就是穩，不會浮浮的」、「遇到積水無論什麼胎都是要減速慢行」。

根據維基百科資料顯示，水漂是指汽車等交通工具通過有積水層的路面時，輪胎失去與路面接觸的現象。 當輪胎在含有積水層的路面上滾動時，會對積水層進行排擠，於是輪胎與路面接觸區前部的水便會因為慣性而產生動壓力。當輪胎轉速的提高，動壓力會使輪胎與路面的直接接觸面減小。