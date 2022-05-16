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喉嚨痛如刀割！確診者聽「一句話」秒火大：真的很無知

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情延燒，本土案例急速飆升。 圖／聯合報系資料照片
國內疫情延燒，本土案例急速飆升。 圖／聯合報系資料照片

國內新冠疫情持續延燒，每日本土病例急速飆升，也有不少確診者在網路上分享自己染疫後的身體狀況。有確診網友透露，染疫後的喉嚨痛如刀割、痰滿肺部到咳不出來、高燒癱軟無力。除此之外，不少網友對於「染疫就像感冒一樣」這句話，感到相當火大，甚至覺得很無知。

日前一名網友在臉書社團「確診者有話要說」上發文，邀請大家一起來分享確診後才知道最誇張、最扯、或是最想分享的事情，包括症狀、副作用、行政系統、最感人或最感謝的一件事等等。原PO首先透露，確診後的喉嚨痛真的不是開玩笑的痛，就像是喉嚨有一大塊傷口在痛的感覺。而原PO也抱怨，案件數暴增是事實，但他沒想到竟然可以亂成這樣。

貼文底下引起大量回應，不少網友紛紛表示，「根本不是『就像感冒而已』，講這種話的我真心覺得很無知」、「喉嚨吞刀片、痰滿肺部到咳不出來、鼻子聞不到味道」、「喉嚨真的像刀子割的感覺」、「輕症其實就很難受了，不是大家講的那麼輕鬆」、「喉嚨真的痛到懷疑人生」、「跟感冒一樣，只是騙鬼」、「真的比感冒還要難過，我喉嚨超痛」。

而針對染疫後的身體症狀，還有不少網友表示，「我光高燒到40度就燒三天了」、「心臟下面呼吸都有點痛⋯」、「原來頭爆痛，比牙齒痛還要更不舒服，我整整痛一天，任何止痛藥完全無法舒緩」、「尤其頭真的痛到問號」、「我的症狀是燒燒退退三天，最高39度，去做PCR的時候心跳150-160，還被留院觀察」、「那個暈，暈到走路不穩，偏偏就是沒發燒。頭炸痛，痛到自己用手一直捶頭反而好一點。咳整晚的，喉嚨痛而且咳嗽每一下都像是一次要斷氣，話說多了還會喘」。

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