她曝確診後遺症「超想哭」 崩潰淚喊：比陽性時還不舒服

本土疫情嚴峻，確診數字持續飆升，醫療量能面臨緊繃。就有一名女網友分享經歷，表示自己染疫第5天後轉陰性，沒想到之後一連串的後遺症，讓她忍不住崩潰直呼「比陽性時還要不舒服，確診後遺症...好想哭」。

這名網友在《Dcard》發文表示，她打了三劑莫德納，在5月1日時確診，日前剛隔離出關，原PO說差不多染疫第5天就轉陰性，但第6天很明顯喘，躺在床上也喘，就連下床走路都會突然沒意識走歪，還差點昏倒，「一直以為還沒痊癒而已，結果到現在剛剛出門遛狗，沒跑步沒快走卻超喘，跟人家講話一小段而已，也要一直換氣」。

原PO提到，之後左腳小腿開始超痛，整個痠痛到不行，「我根本沒久站也沒幹嘛，上12小時的班連續3天也沒這麼酸」，儘管右腳小腿沒問題很正常，但是膝蓋整個關節超痛，「真的是痛到不行那種，走路很痛，我根本沒那麼痛過」，原PO不禁悲嘆「我覺得後面好了的症狀比陽性時還要不舒服」。

貼文一出，網友紛紛留言「我確診康復半年以上了，一直會喘，我連散步都會喘」、「我媽去年確診，一開始也有後遺症，狀況跟你類似，會逐漸恢復的」、「我已經解隔第9天了，隨時偶爾會突然地沒力，然後覺得疲累，體力真的變超差的，還有沒什麼食慾」；但也有人表示「有時候焦慮或心理作用也會有這些反應，平時試著靜下心來，如果還是有症狀就再去看醫生檢查一下吧」、「現在所有確診過的人只要出現不舒服就怪給後遺症了」。